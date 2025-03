JOVANOV PORUČIO OPOZICIJI: Vučić se zavetovao na to da neće biti PRELAZNE VLADE! To što su oni promenili naziv ne menja stvar (VIDEO)

Predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da prelazne vlade u Srbiji neće biti, a ukoliko opozicija ima neki predlog, to treba da predloži predsedniku Srbije.

Jovanov se oglasio na Instagramu i odgovorio opoziciji:

- Malo su ovi iz opozicije promenili naziv, ali umesto prelazne, nadstranačke, ili ekspertske, kako je već zovu... Sve je to jedno te isto, Vlada bez legitimiteta, volje narodna, podrške građana. Pogrešili su adresu, Skupština Republike Srbije nije mesto gde se predstavlja ideja, već ideju trea da predstave predsedniku Srbije Vučiću. Na razgovoru, konsultacijama... A šta će on reći na tu ideju, znaće ako na taj razgovor odu. Predsednik je rekao da prelazne vlade neće biti, on se na to zavetovao. A to što su oni promenili naziv - ne menja stvar.

Autor: Dubravka Bošković