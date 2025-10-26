Jovanov za Pink: Napad na kamp studenata koji žele da uče predstavlja 'čist kao suza' primer terorizma

Član Predsedništa Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je večeras da su poslanici opozicije danima pred napad na kamp studenata koji žele da uče, odnosno tzv. "Ćacilend", govorili da taj kamp treba ukloniti i ocenio da je bilo samo pitanje vremena kada će da se desi napad kakav se dogodio u sredu.

"Znamo da su danima pre toga poslanici opozicije, kako oni vole da kažu, 'pumpali'. I bilo je pitanje samo kada će nešto tako da se desi...Svaki dan su govorili o tome, da je to nešto strašno što treba da se ukloni", rekao je Jovanov u emsiji "Hit tvit" na TV Pinku.

On je ocenio da napadač na kamp studenata koji žele da uče "nije ludak" i da je vrlo dobro znao šta radi, te je upitao zašto je došao da napadne kamp baš u danu kada Skupština zaseda, iako već sutradan neće biti skupštinske sednice.

Jovanov je primetio da je narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić prva osoba koja je saopštila poslanicima da se nešto dešava ispred Skupštine, pa je upitao odakle njoj prve informacije o napadu.

"Opozicioni poslanici se vesele, raduju se. 'Gori Ćacilend, gori vam Ćacilend', to se nekoliko puta ponavlja. Đilas i Marinika izlaze napolje... Oni izlaze napolje. I raduju se i navijaju, valjda da što više gori. Snimaju kamerama, smeju se tome", naveo je Jovanov.

Prema njegovim rečima, "blokaderski" mediji i političari su stvarali atmosferu u kojoj će napad na kamp studenata koji žele da uče biti doživljen kao nešto što je "potpuno normalno" da se desi.

Jovanov je ocenio da izveštavanje pojedinih medija o kampu ispred Skupštine Srbije predstavlja "dehumanizaciju", a upitan šta taj prostor predstavlja sada, odgovorio je da prostor nije promenio namenu i da je i dalje kamp studenata koji žele da uče.

"Neko je tu hteo da napravi ono što se pravilo na nekim drugim mestima, pre svega na Majdanu (trgu u Kijevu). Neko je to hteo da zauzme za sebe. I zato im ovo smeta. I ovo sada je samo kulminacija. Od momenta kada su se ti ljudi (studenti koji žele da uče) okupili i tražili da studiraju, oni (blokaderi) su jednostavno krenuli da traže da se to sklanja. Iako su okupirali sve što su mogli da okupiraju u Srbiji. I oni sada pričaju o tome kako je nešto nehigijensko", kazao je Jovanov.

On je zaključio da napad na kamp studenata koji žele da uče predstavlja "čist kao suza" primer terorizma.

