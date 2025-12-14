Zašto decu ne smete da pretrpavate igračkama?

Iako su igračke važan deo detinjstva, stručnjaci sve češće upozoravaju da preterana količina igračaka može da ima suprotno dejstvo od željenog.

Roditelji, često vođeni najboljim namerama, žele svojoj deci da priušte sve što požele, uključujući i igračke. Ipak, u želji da im osiguraju "bogatije" detinjstvo, neretko zaboravljaju da je za zdrav razvoj potrebno puno manje nego što misle.

Stručnjaci ističu da pretrpavanje dečjih soba igračkama ne doprinosi sreći, ni razvoju deteta, već ih može zbuniti, preplaviti i udaljiti od istinske, slobodne i kreativne igre.

Umesto da podstiču kreativnost, koncentraciju i maštu, pretrpani ormari i police često dovode do suprotnih rezultata – dekoncentrisanosti, gubitka interesa i površnog igranja.

Kada dete ima previše igračaka, ono zapravo češće odustaje od igre. Stalni izbor i vizuelna prenatrpanost mogu da ih preplave, zbog čega se brže zasite i teško se fokusiraju. Kada imaju manji broj predmeta, deca im pristupaju kreativnije: izmišljaju nove scenarije, način igre i duže se zanimaju samo jednom igrom/igračkom.

Umesto gomilanja novih igračaka, stručnjaci preporučuju ulaganje u nekoliko kvalitetnih, trajnih i razvojno podsticajnih predmeta. Takve igračke deci nude više mogućnosti za istraživanje, saradnju i rešavanje problema, što dugoročno jača njihove kognitivne i socijalne veštine.

Pretrpan prostor može da deluje stresno i na decu i na roditelje. Manje igračaka olakšava održavanje reda, a deca se u urednijem okruženju lakše snalaze. Uz to, deca češće uče o brizi o stvarima, jer manje predmeta znači opreznost da ih ne slome/izgube.

Kada deca redovno dobijaju veliku količinu igračaka, gubi se osećaj posebnosti. Manji broj igračaka podstiče decu da cene to što imaju, razvijaju emocionalnu vezu s njima i uče se zahvalnosti.

Autor: S.M.