Kosa raste kao luda i ne opada: Dodajte samo par kapi ovoga u šampon i gledajte promenu

Zaboravite na proređenu kosu. Uz ovaj trik iz kuhinje kosa raste kao luda, a rezultati su vidljivi već nakon nekoliko pranja.

Prekinite opadanje i vratite kosi volumen. Dodajte par kapi ovoga u šampon i gledajte kako kosa raste kao luda i postaje neuništiva.

Svako ko se bori sa tankom kosom ili gleda kako mu vlasi ostaju na četki nakon svakog češljanja, zna koliko to utiče na samopouzdanje. Svi želimo tu dugu, zdravu i bujnu kosu, ali put do nje često deluje nemoguć uz gomilu skupih proizvoda koji obećavaju čuda, a ne ispunjavaju ih.

Istina je da ukoliko kosi pružite pravu, prirodnu negu, rezultati neće izostati. Na prvom mestu u toj borbi pomoći će vam „čudotvorni“ domaći šampon koji cilja koren problema – bukvalno. Ovaj recept koristi snagu sastojaka koje verovatno već imate, a koji su vekovima poznati po tome da jačaju folikule i podstiču brži rast.

Kada počnete da koristite ovaj šampon prilikom svakog pranja, ubrzo ćete primetiti razliku – ne samo da će opadanje stati, već ćete videti kako nova kosa raste kao luda.

Recept za domaći šampon za ubrzan rast

Ovaj šampon kombinuje moć belog luka, koji je neverovatan stimulator za skalp, sa hranljivim maslinovim uljem.

Sastojci:

10-15 čena belog luka

kašika maslinovog ulja

jedna flaša šampona

Priprema:

Ogulite beli luk i dobro operite svaki čen, blenderom izmiksajte da dobijete pastu, dodajte malo vode u pastu i nastavite da meljete beli luk dok pasta ne postane potpuno kremasta.

Dodajte maslinovo ulje.

Mešajte sastojke dok se dobro ne sjedine.

Pomešajte pastu od belog luka sa šamponom.

Čuvajte ovaj šampon u dobro zatvorenoj boci.

Upotreba

Perite kosu ovim šamponom svaki put kada je perete, idealno 2 do 3 puta nedeljno. Dobroumasirajte u teme i ostavite par minuta da deluje pre ispiranja.

Bonus savet za one koji žele još brže rezultate

Ako želite da dodatno pojačate efekat i osigurate da kosa raste kao luda, postoji još jedan moćan saveznik iz prirode – eterično ulje geranija.

Ovo ulje je fantastično za ubrzavanje cirkulacije skalpa glave, što znači da više hranljivih materija stiže do korena dlake. Kosa postaje otpornija na spoljne uticaje i manje se lomi.

Dovoljno je da dodate samo par kapljica ulja geranija u svoj postojeći šampon, regenerator ili masku za kosu koju koristite. Ta mala promena napraviće ogromnu razliku u kvalitetu i brzini rasta vaše kose.

Autor: A.A.