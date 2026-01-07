AKTUELNO

OTKRIVAMO: Zašto se 80-te vraćaju na velika vrata – i u modi i u muzici!

Nostalgija nikada nije bila modernija.

Osamdesete su ponovo svuda: na modnim pistama, u spotovima, na koncertima, ali i na plejlistama koje slušamo svakog dana. I nije u pitanju prolazni trend – već ozbiljan povratak stila i zvuka.

Stručnjaci kažu da se u vremenima nesigurnosti ljudi okreću poznatom i emotivno sigurnom. Osamdesete se pamte kao period slobode, glamura i optimizma, što ih čini savršenim bekstvom od današnjeg ubrzanog sveta.

Široka ramena, oversized sakoi, kožne jakne, mini suknje i upadljive boje ponovo dominiraju. Ovaj stil daje snagu, samopouzdanje i stav, što je posebno privlačno savremenoj publici.

Sintisajzeri, ritam koji tera na igru i refreni koji se pamte posle prvog slušanja – muzika 80-ih ima energiju koju današnji hitovi često pokušavaju da kopiraju. Zato ne čudi što novi izvođači sve češće posežu za retro zvukom ili obradama istih.

TikTok, Instagram i YouTube vratili su stare hitove u fokus. Mlađe generacije ih otkrivaju prvi put, dok starije ponovo proživljavaju uspomene – i to u modernom pakovanju.

Foto: Pixabay.com

Upadljiva šminka, jaka muzika i hrabri modni izbori poručuju jedno: budi svoj, bez izvinjenja. Upravo ta poruka savršeno se uklapa u današnji duh vremena.

Povratak 80-ih nije slučajan. To je kombinacija nostalgije, stava i potrebe za radošću. I dokle god nam donose energiju, boje i dobru muziku – biće u trendu.

