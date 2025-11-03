APOLLON - BOG KUĆNE ZABAVE SADA JAČI NEGO IKADA! Uz vašu omiljenu aplikaciju gledajte Elitu u 360 STEPENI i preko 20.000 filmskog i serijskog programa - Sve na JEDNOM MESTU (VIDEO)

Uz Apollon aplikaciju vaša omiljena zabava nikada nije bila bliža!

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović nedavno je predstavio novitete u čuvenoj Apollon aplikaciji koje su svi sa nestrpljenjem očekivali.

Od sada svi ljubitelji najpopularnijeg rijalitija na Balkanu "Elita" mogu sami da biraju koga i šta žele da gledaju. Na svom laptopu, tabletu ili računaru možete izabrati kadar sa čak sedam kamera od 360 stepeni ili četiri stream kanala. Tako možete uživati u Eliti iz svakog ugla.

Pored Elite, tu je i potpuno nova opcija. Live TV sa svim filmskim i glavnim Pinkovim kanalima koje možete gledati uživo gde god da se nalazite.

Uz Apollon aplikaciju imate preko 20.000 sati domaćeg i američkog filmskog i serijskog programa. Sve na jednom mestu!

Da bi otključali beskonačan svet zabave, dovoljno je da se registrujete na Apollon.rs a korisničko ime i šifru koju dobijete koristite u Apollon aplikaciji.

Sve što volite na jednom mestu, po ceni jedne pretplate!

Autor: Iva Besarabić