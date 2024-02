Nije brijala dlake na telu PET GODINA: Kaže da se oseća PRIVLAČNIJE NEGO IKADA i da njenom momku to ne smeta!

Devojka kaže da nikada nije bila srećnija, a ima i dečka kome ne smeta to što se ona ne depilira.

Ester Kalikste Bea ima 27 godina i otkrila je da joj dlake po celom telu ne smetaju. Oseća se privlačnije nego ikada u životu! Ester je model i slikarka, a telo joj je maljavo od detinjstva, dlake ima čak i po grudima.

Kanađanka haićanskog porekla, imala je dlake po rukama i nogama već s 11 godina. Tada je počela da se depilira i to iskustvo joj je bilo bolno i traumatično. Ali, nije imala izbora. Kad je postala model, prvo je laserom odstranila sve dlačice sa tela, zbog čega je podigla studentski kredit.

Ali, kasnije je odlučila da promeni način života i odustane od konstantnog uklanjanja dlaka.

"Konačno sam zaključila da je sve u redu sa mnom i da nešto nije u redu s društvom. Naime, smatram da društvo podstiče „samomržnju“, nesigurnost, a sve na štetu našeg fizičkog i mentalnog zdravlja", rekla je Ester.

Tako je 2019. godine napravila „Lavanda projekat“, seriju autoportreta u haljini boje lavande, a dlačice više ne uklanja ni sa jednog dela tela. Oslobodila se te muke, a nada se da će i druge žene inspirisati da to ne rade.

Tako maljava, pojavila se i na naslovnoj strani magazina „Glamour“. Ester kaže da nikada nije bila srećnija, a ima i dečka kome ne smeta to što se ona ne depilira.

“Kada sam mu se dopala, nije znao da imam dlake i po grudima. Odlučila sam da mu kažem, mislila sam da mu se viđe neću dopadati kada to sazna. Pokazala sam mu, ali on me i dalje voli. To mi se prvi put desilo,“ izjavila je Ester.

