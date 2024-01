Kraus: Šider jasno podržava opoziciju u Srbiji, ali to treba otvoreno da kaže

Poslanik Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu Andreas Šider očigledno podržava opoziciju u Srbiji, što je legitimno, ali to treba i otvoreno da kaže, a ne da se prikazuje kao neko ko je nepristrasan, ističe šef spoljnopolitičkog odbora Slobodarske partije Austrije (FPO) Maksimilijan Kraus.

Kraus je za Kosovo onlajn rekao da je Šider po pitanju izbora u Srbiji zauzeo pristrasan stav, a da sam nije indentifikovao bilo kakve izborne nepravilnosti.

- To je sumnjivo, ali tipično za njega i njegovu stranku. Očigledno želi da podrži opoziciju u Srbiji. To je naravno legitimno, ali to treba otvoreno reći, a ne tvrditi da ste nepristrasni - naglasio je on.

Na pitanje kako ocenjuje delovanje brojnih kosovskih lobista iz Austrije, na čelu sa bivšim i aktuelnim političarima od Kati Šneberger, preko Andreasa Šidera do Lukasa Mandla, Kraus je istakao da su se SPO, ali i Narodna partija Austrije (OVP), često jednostrano zalagale za interese Kosova, bez objektivnog pristupa.

- Siguran sam da će građani Austrije srpskog porekla na izborima za Evropski parlament, 9. juna moći da naprave razliku ko će se prema Srbiji ponašati pošteno, neutralno i objektivno. FPO, sa šefom delegacije u Briselu, Haraldom Vilimskim, najbolji je izbor - poručio je Kraus.

On je naglasio da se po pitanju Kosova mora poštovati međunarodno pravo.

- Nažalost, postoje države EU, ali i političari u Austriji, koji primenjuju dvostruke standarde. Sa naše tačke gledišta, Austrija treba da se ponaša neutralno u dijalogu Kosova i Srbije. Austrija je uvek bila dobro mesto za međunarodne pregovore i trebalo bi da bude i po pitanju odnosa Srbije i Kosova. Stav FPO je jasan - međunarodni sporazumi moraju poštovati sve strane - podvukao je Kraus.

Kada je reč o aktuelnoj situaciji u Austriji, posebno Beču, s obzirom da su se na internetu pojavili snimci koji govore da je opasno uveče boraviti na ulicama 10. okruga, Kraus je ocenio da su za takvu situaciju odgovorni gradonačelnik Beča Mihael Ludvig zbog politike masovne imigracije iz arapskih i afričkih zemalja, ali i vladajuća OVP, sa ministrom unutrašnjih poslova Gerhardom Karnerom, koji dozvoljava ilegalnim migrantima da uđu u zemlju.

- Kada se SPO samo skriva, a OVP se licemerno žali na bezbednosnu situaciju u Beču, onda se licemerje više ne može prevazići. Ovi 'crveno-crni' gubitnici su krivi što su pucnjave, pljačke, dilovanje droge i masovne tuče svakodnevnica u ovom migrantskom miljeu - istakao je Kraus.

Kako kaže - ako centar Beča za Božić mora da obezbeđuje teško naoružana policija - onda je to "zastrašujući rezultat politike masovne imigracije gradonačelnika Ludviga".

- Pre 10 godina takva mera bi bila nezamisliva. Politikom neograničene dobrodošlice 2015. godine, sve više islamističkih terorističkih fanatika došlo je u Beč i Austriju, koji ovde regrutuju i kasiraju izdašna socijalna sredstva grada. Još jednom je jasno da Beč konačno mora da postane prestonica deportacije ilegalnih migranata kako bismo ponovo živeli u miru i bezbednosti. Moto FPO je bio i ostao "spustite rampe na granici, povećajte sigurnost" - rekao je Kraus.

Na pitanje da li očekuje vanredne izbore u Austriji, odgovara da FPO jača kako na saveznom nivou, tako i u Beču, te ima dobre šanse da od ove godine pokrene trajne pozitivne promene.

- Prvo na izborima za Evropski parlament sa našim glavnim kandidatom Haraldom Vilimskim, zatim na izborima za parlament sa 'narodnim kancelarom' Herbertom Kiklom i takođe na izborima u Beču 2025. sa slobodarskim gradonačelnikom. Pretpostavljam da će na saveznom nivou OVP i Zeleni, i pored stalnih svađi, ostati okovani jedni za druge do jeseni, na štetu zemlje i građana - rekao je Kraus.