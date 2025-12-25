Praznični trenuci postaju još bolji uz Fashion Company SALE

Pronađite idealne komade za praznični provod na popustu do 50%

Postoje večeri koje pamtimo po osmesima, muzici u pozadini i osećaju da smo tačno tamo gde treba da budemo. Praznici su upravo takvi spontani, elegantni i puni malih rituala koji čine razliku.

Od četvrtka, 25. decembra, u Fashion&Friends i ostalim Fashion Company radnjama, kao i na sajtu fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji, počinje sezonsko sniženje uz popuste do 50% na selektovane artikle, što je savršena prilika da se praznična atmosfera pretoči u komade koji ostaju i nakon svetala i slavlja.

Za večernje izlaske i posebne prilike, srebrna HUGO midi haljina diskretno reflektuje svetlost grada, dok elegantni ženski sako istog brenda donosi dozu samopouzdanja i savremene klasike. Uz cipele sa otvorenom petom i upečatljivu GUESS torbicu, praznični outfit dobija završni akcenat – nenametljiv, ali efektan.

S druge strane, praznični stil za njega počinje jednostavno: dobro krojenim crnim sakoom koji se lako prilagođava i formalnim i opuštenijim prilikama. U kombinaciji sa sivom košuljom, klasičnim pantalonama i udobnim, ali urbanim Camper cipelama, dobija se izgled koji jednako funkcioniše na večeri sa prijateljima i u prvim radnim danima nakon praznika.

Praznici prolaze, ali komadi koje biramo ostaju deo svakodnevice. Zato je sezonsko sniženje u Fashion&Friends savršena prilika da se stil gradi promišljeno – uz dizajn, kvalitet i priče koje se nastavljaju i nakon praznične sezone.

Posetite najbliže Fashion&Friends i Shoezen multibrend radnje, kao i u Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Levi’s, Liu Jo, Scotch&Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland i Camper prodavnice.



Autor: Dalibor Stankov