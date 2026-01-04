Šta raditi kada je jedno dete ljubomorno na drugo?

Problem koji se jako često pojavljuje u višečlanim porodicama.

Ljubomora među decom je normalna, ali roditelji često ne znaju kako da je smire i podrže oboje. Evo nekoliko jednostavnih saveta.

Ne upoređujte decu

Svako dete ima svoje jake strane. Upoređivanje samo pojačava osećaj nepravednosti i nezadovoljstva.

Pokazujte jednaku pažnju

Ljubomorno dete često želi više vaše pažnje. Uključite ga u aktivnosti i pohvalite za njegove uspehe – bez pominjanja brata ili sestre.

Uključite ih zajedno u igru

Zajedničke aktivnosti jačaju timski duh i osećaj zajedništva, a ljubomora polako opada.

Razgovarajte o emocijama

Pomozite detetu da prepozna i izrazi svoja osećanja. Objasnite da je normalno osećati ljubomoru i da to ne znači da voli manje svog brata ili sestru.

Dajte im uloge i odgovornosti

Starije dete može da učestvuje u brigama oko mlađeg, što mu daje osećaj važnosti i smanjuje osećaj zanemarenosti.

Ljubomora nije znak loše veze među decom – to je prilika da ih naučite empatiji, razumevanju i zajedništvu.

Autor: S.Paunović