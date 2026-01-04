Šta raditi kada je jedno dete ljubomorno na drugo?

Problem koji se jako često pojavljuje u višečlanim porodicama.
Ljubomora među decom je normalna, ali roditelji često ne znaju kako da je smire i podrže oboje. Evo nekoliko jednostavnih saveta.
Ne upoređujte decu
Svako dete ima svoje jake strane. Upoređivanje samo pojačava osećaj nepravednosti i nezadovoljstva.
Pokazujte jednaku pažnju
Ljubomorno dete često želi više vaše pažnje. Uključite ga u aktivnosti i pohvalite za njegove uspehe – bez pominjanja brata ili sestre.
Uključite ih zajedno u igru
Zajedničke aktivnosti jačaju timski duh i osećaj zajedništva, a ljubomora polako opada.
Razgovarajte o emocijama
Pomozite detetu da prepozna i izrazi svoja osećanja. Objasnite da je normalno osećati ljubomoru i da to ne znači da voli manje svog brata ili sestru.
Dajte im uloge i odgovornosti
Starije dete može da učestvuje u brigama oko mlađeg, što mu daje osećaj važnosti i smanjuje osećaj zanemarenosti.
Ljubomora nije znak loše veze među decom – to je prilika da ih naučite empatiji, razumevanju i zajedništvu.
Autor: S.Paunović