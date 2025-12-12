Svaki treći zažali posle novogodišnje poslovne zabave: Šta je dozvoljeno, a šta nikako ne bi trebalo raditi

Poslovne novogodišnje i božićne proslave često deluju opuštenije nego svakodnevni rad, ali upravo tada najlakše nastanu neprijatne situacije zbog kojih se sutradan mnogi kaju.

Prema istraživanjima, svaki treći zaposleni požali zbog svog ponašanja na ovakvim događajima, najčešće zbog previše alkohola, neprimerenog flerta ili svađa koje izlete u pogrešnom trenutku.

Pazite na alkohol

Korporativna zabava nije isto kao druženje sa društvom. Čim popusti kontrola, ljudi neretko urade nešto što u treznom stanju ne bi ni pomislili. Ako želite potpuno opušteno veče sa kolegama, to je bolje organizovati kasnije, privatno i bez šefa. Ne zaboravite, svaki organizam drugačije reaguje na alkohol: to što neko može da popije nekoliko piva bez posledica ne znači da možete i vi.

Obucite se primereno

Pre nego što se spremite, raspitajte se kako će ostali doći obučeni. Velika je razlika između neformalnog okupljanja u opuštenoj atmosferi i svečanije večere. Čak i ako vam padne na pamet da se pojavite u provokativnijem izdanju, sačuvajte takve kombinacije za neku drugu priliku. Na poslovnoj zabavi ipak predstavljate sebe, ali i svoj tim.

Ne jurišajte na kolegu koji vam se dopada

Ljubavne avanture na poslu često nose ozbiljne posledice. Posebno kada je reč o flertu sa nadređenima. Mnogi su, zbog samo jedne takve večeri, kasnije izgubili posao ili narušili odnose na radnom mestu. Statistike pokazuju da veze započete na poslu najčešće traju vrlo kratko, a nakon prekida atmosfera postaje neprijatna za obe strane.

Držite se podalje od ogovaranja

Koliko god da vas ponese atmosfera, pričanje iza leđa uvek se vrati kao bumerang. U trenutku deluje bezazleno, ali sledećeg jutra kada se setite šta ste izgovorili, biće kasno. Etiketa osobe koja širi tračeve može ozbiljno narušiti vaš ugled i poverenje koje kolege imaju u vas, a dugoročno i vašu karijeru.



Ne objavljujte nepromišljeno na društvenim mrežama

Objaviti snimak šefa koji tetura po sali možda deluje zabavno u trenutku, ali posledice mogu biti neprijatne. Ako baš želite da podelite nešto sa zabave, sačekajte jutro, razmislite hladne glave i tek onda odlučite da li je objava primerena. Neke situacije mogu biti pogrešno protumačene, a neko može ozbiljno zameriti što ste ga javno izložili.

Ne odlazite prvi, ali ni poslednji

Čak i ako vam se zabava ne dopada, nepristojno je otići čim ste završili predjelo. Ovakva okupljanja služe jačanju tima, a odlazak među prvima može ostaviti utisak da vam društvo kolega ne prija. Ipak, ni ostajanje do samog kraja nije pametno, poslednji sati često su rezervisani za preterivanja koja kasnije svi žele da zaborave.

Poslovne zabave su odlična prilika da se kolege vide u drugačijem svetlu, razgovaraju opuštenije i bolje upoznaju. Uz malo mere i zdravog razuma, možete se lepo provesti, bez jutarnjeg grča u stomaku i bez rizika po karijeru.

Autor: Jovana Nerić