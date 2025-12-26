NOVOGODIŠNJI POPUST U GATE ONE & ONLY - BIRAJ VIŠE, PLATI MANJE

Praznična sezona u Gate One & Only donosi ne samo prepoznatljiv urbani stil i autentičnu energiju, već i posebnu novogodišnju akciju koja modu čini još dostupnijom.

U susret Novoj godini, Gate One & Only predstavlja atraktivnu ponudu pod sloganom „Tri stvari kupiš — popust ostvariš“, osmišljenu da nagradi sve ljubitelje jedinstvenog stila i pametne kupovine.

🎁 NOVOGODIŠNJI POPUSTI:

🛍️ –10% na kupovinu jednog artikla

🛍️ –20% na kupovinu dva artikla

🛍️ –30% na kupovinu tri ili više artikala

➡️ Što više biraš — manje plaćaš.

Moda koja ima karakter:

Gate One & Only je brend namenjen ženama i muškarcima koji vole urbani, opušten i autentičan stil. Kolekcije obuhvataju majice, dukserice, trenerke, jeans komade i statement modele koji se lako uklapaju u svakodnevne i praznične outfite.

Savršen trenutak za praznični shopping:

Bilo da biraš poklon za dragu osobu ili želiš da osvežiš garderober pred novu godinu, novogodišnji popust je idealna prilika da omiljene komade nabaviš po povoljnijim cenama — bez kompromisa po pitanju kvaliteta i dizajna.

Zakorači u Novu godinu sa stilom!

Uz Gate One & Only, moda postaje izraz slobode, samopouzdanja i dobrog osećaja — a praznični popusti su samo dodatni razlog da izabereš više.

Gate One & Only — Biraj više. Plati manje.

Autor: D.Bošković