PSIHOLOGIJA OTKRIVA Evo šta tvoje omiljene boje govore o tebi

Boje nisu samo lep vizuelni detalj - one utiču na naše emocije, energiju i čak odluke.

Psihologija boja otkriva da izbor boje može mnogo reći o tvojoj ličnosti i trenutnom raspoloženju. Evo šta osnovne boje otkrivaju o ljudima koji ih najčešće biraju.

Crvena je boja akcije, strasti i hrabrosti. Ljudi koji vole crvenu često su energični, odlučni i vole da preuzmu inicijativu. S druge strane, može ukazivati i na nestrpljenje ili potrebu da budu primećeni.

PLAVA – MIR I STABILNOST

Plava deluje smirujuće i daje osećaj poverenja. Ljudi koji vole plavu često su pouzdani, smireni i logični. Ova boja je povezana sa introspektivnošću i sposobnošću da ostanu sabrani čak i u stresu.

ŽUTA – OPTIMIZAM I RAZIGRANOST

Žuta osvetljava prostor i um. Ljudi koji biraju žutu obično su kreativni, radoznali i imaju pozitivan pogled na život. Ponekad može ukazivati na nervozu ili potrebu da budu u centru pažnje.

CRNA – MOĆ I MISTERIJA

Crna je sofisticirana i moćna, ali može nositi i osećaj distance. Ljudi koji je biraju često su nezavisni, samouvereni i vole kontrolu nad situacijom.

BELA – ČISTOĆA I NOVI POČECI

Bela je simbol novog početka, jednostavnosti i čistoće. Ljudi koji preferiraju belu često su organizovani, otvoreni za nove ideje i vole osećaj slobode.

Boje koje nas okružuju nisu slučajne - one utiču na naše raspoloženje i mogu otkriti sitne detalje o našoj ličnosti. Sledeći put kada biraš odeću, dekor ili čak olovku, seti se - tvoja boja govori više nego što misliš.

Autor: A.A.