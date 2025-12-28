Dekoracijom privucite sreću u svoj dom: Jelku nikako ne stavljajte ispod stepenica već ovde, a važno je da bude viša od najvišeg ukućanina

Ukoliko još niste okitili jelku, nije loše da pročitate savete koje sugeriše drevna kineska tradicija feng šui.

Tako prema tradicionalnim verovanjima, jelka bi trebalo da bude viša od najviše osobe u domaćinstvu i važno je da je smestite u središte doma.

Važan je pravilan izbor boja, kao i dekoracije ukoliko želite da privučete sreću i blagostanje.

Postavljanje jelke u centar doma

Najbolje je smestiti božićnu jelku u centar doma kako bi se postigla ravnoteža između pet feng šui elemenata. Alternativno, dobar izbor je jug ili jugoistok prostorije. Ipak, treba izbegavati postavljanje jelke ispod stepenica jer to može zaustaviti rast i blagostanje u celoj porodici.

Nije svejedno ni koliko je visoka. Visina božićne jelke takođe utiče na porodičnu sreću i razvoj. Trebalo bi da bude veća od najviše osobe u porodici kako bi privukla blagostanje i sreću.

Kada ste odabrali jelku, važno je obratiti pažnju i na ukrase. Prema feng šui filozofiji, dekoracije treba da budu od prirodnih materijala i da zadovolje pravilo pet osnovnih elemenata: drvo, metal, vatru, zemlju i vodu.

Boja drveta u feng šuiju je zelena, stoga božićna jelka predstavlja ovaj element. Metal se simbolizuje zlatnom, srebrnom i sivom bojom, kojima se veruje da donose novac i prosperitet, pa se ukrasi mogu odabrati u nekoj od ovih boja. Vatra se povezuje sa žutom, narandžastom i roze bojom, koje takođe donose ljubav, strast i harmoniju u porodici.

Ukoliko želite kontinuiranu sreću birajte plavu, crnu i ljubičastu

Kristalna dekoracija brine o porodičnoj stabilnosti, simbolizujući element zemlje, dok boje vode - plava, crna i ljubičasta - privlače neprekidan dotok sreće u porodicu. U dekoraciji koristite venčiće i svetiljke, postavljene na nivou očiju kako biste unapredili vibracije prostora i raspoloženje svih ukućana.

Lampice mogu biti dobra ideja, ali ne na visokim delovima kuće, poput plafona, greda, vrata ili prozora, jer mogu iscrpeti energiju, uzrokovati anksioznost ili otežati napetost u očima, glavobolju ili iritaciju. Sveće su bolji izbor jer njihovo paljenje čisti energiju.

Autor: Jovana Nerić