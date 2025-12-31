AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Kako da zapakujete poklone na originalan način (VIDEO)

Izvor: kucastil.rs, Foto: Pixabay.com ||

Približava se ono najsvečanije doba godine, period praznika, kada ćemo svoje najmilije zasuti poklonima i pažnjom. Da bi njihova radost bila još veća, iznenadite ih poklonima koje ćete upakovati na poseban način.

Vaše poklone dodatno će ulepšati elegantno i svečano pakovanje, ukrašeno cvetovima ili jelkama koje takođe pravite od ukrasnog papira.

Možete koristiti isti papir i za zavijanje poklona i za pravljenje ukrasa, a možete se poigrati bojama i dezenima i napraviti kombinaciju koja će se dopasti vašoj dragoj osobi. Prateći uputstva iz dva sjajna videa, i vi ćete naučiti da pakujete poklone poput profesionalca!

Unesite novine u prazničnu dekoraciju, zabavite se i obradujte voljene. Na ovaj način možete ukrasiti i prazne kutije i postaviti ih kao kućnu dekoraciju – ispod jelke ili na policu.

Svečani paket sa cvetom

Praznični poklon sa jelkom

Autor: A.A.

#Poklon

#pakovanja

POVEZANE VESTI

Domaći

Durdžići pokazali kakva su gospoda: U Šimanovce stiglo gala iznenađenje, Nerio od sreće završio u suzama! (VIDEO)

Domaći

STANIJA DOBROJEVIĆ PROSLAVILA 40. ROĐENDAN U AMERICI: Pokazala poklone vredne 50.000 evra, a evo ko joj je pravio društvo (FOTO)

Lifestyle

Sitnice koje žene najviše cene u vezi: Male stvari koje prave najveću razliku

Domaći

NOVOGODIŠNJA MAGIJA U DOMU MIRKE VASILJEVIĆ I VUJADINA: Deda Mraz već stigao, a svaki detalj je čista čarolija (FOTO)

Domaći

Neviđena armija pokazala dominaciju: Anita i Anđelo ostali bez teksta kada su ugledali OVO! (FOTO)

Politika

'IZAZVNA GODINAMA ZA NAMA, ALI IZ SVAKOG IZAZOVA, RODE SE NOVE IDEJE' Brnabić objavila video na Tik Toku i otkrila šta bi 'spakovala' kolegama za novo