Kako da zapakujete poklone na originalan način (VIDEO)

Približava se ono najsvečanije doba godine, period praznika, kada ćemo svoje najmilije zasuti poklonima i pažnjom. Da bi njihova radost bila još veća, iznenadite ih poklonima koje ćete upakovati na poseban način.
Vaše poklone dodatno će ulepšati elegantno i svečano pakovanje, ukrašeno cvetovima ili jelkama koje takođe pravite od ukrasnog papira.
Možete koristiti isti papir i za zavijanje poklona i za pravljenje ukrasa, a možete se poigrati bojama i dezenima i napraviti kombinaciju koja će se dopasti vašoj dragoj osobi. Prateći uputstva iz dva sjajna videa, i vi ćete naučiti da pakujete poklone poput profesionalca!
Unesite novine u prazničnu dekoraciju, zabavite se i obradujte voljene. Na ovaj način možete ukrasiti i prazne kutije i postaviti ih kao kućnu dekoraciju – ispod jelke ili na policu.
Svečani paket sa cvetom
Praznični poklon sa jelkom
Autor: A.A.