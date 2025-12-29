'IZAZVNA GODINAMA ZA NAMA, ALI IZ SVAKOG IZAZOVA, RODE SE NOVE IDEJE' Brnabić objavila video na Tik Toku i otkrila šta bi 'spakovala' kolegama za novogodišnji poklon! (VIDEO)

Ana Brnabić govorila je o simboličnim poklonima za 2025. godinu - da može da vrati vreme.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, pred novogodišnje praznike, osvrnula se na prethodnu godinu i podelila šta bi poklonila svojim kolegama za 2025. godinu — da može da vrati vreme.

Na pitanje da je danas decembar 2024. godine, a da znamo kakva će nam biti 2025. šta bi kome poklonila, Ana Brnabić je izdvojila da bi predsedniku Srbije kupila zen baštu za opuštanje, a ministru finansija jedan šlem!

- Predsedniku Aleksandru Vučiću kupila bih sigurno zen baštu. Ja mislim da je svima jasno zbog čega, kakva nam je bila godina. Siniši Malom, mom drugu, kupila bih šlem. I njemu, i jednom sebe. To je bilo najpotrebnije za rad u Narodnoj skupštini tokom 2025. godina - rekla je.

Potom se obratila i poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije.

- Narodnim poslanicima jednu kolektivnu psihoterapiju. Sada ću pokušati brzo da objasnim gledaocima zbog čega. Kolektivna psihoterapija, često poznata kao grupna terapija, je oblik psihoterapije gde grupa ljudi sa sličnim problemima, dakle nas 250 tamo, radi zajedno kako bi razvili nove veštine, razmenili iskustva, dobili podršku i na kraju, ono što je najvažnije za sve građane Republike Srbije — s obzirom na to smo mi njihovi poslanici, poboljšali svoje mentalno zdravlje, suočavajući se sa sopstvenim anksioznostima, fobijama i traumama.

Dakle jedna kolektivna psihoterapija za nas, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zaključila je.

- Izazovna godina za nama, ali iz svakog izazova, rode se nove ideje! - napisala je uz podeljeni video.

Kako je izgledalo deljenje poklona, pogledajte u nastavku:

Autor: Jovana Nerić