'ČIST FAŠIZAM' Ana Brnabić o sramnim NAPADIMA na predsednika Vučića: Pričaju bolesne stvari kako bi mu oduzeli deo snage i sprečili ga da se BORI ZA SRBIJU

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bila je gost Novog junta na televiziji Pink gde je govorila o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju.

Ona je na samom početku reagovala na sramne napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Do sada smo svašta videli, ali ovo su nezabeleženi i koordinisani napadi na predsednika Vučića dok se svakodnevno bori za nacionalne interese i za sve naše građane usled svega što se dešava sa NIS-om. Bivša vlast je praktično poklonila NIS Rusima i sada vidimo posledice te neodgovorne politike. U tom trenutku dok se Vučić bori, imamo bolesne napade na njega. Ljudi vide da to nema veze sa istinom, ali nije više ni plasirati neku poluistinu, pa da ljudi poveruju, sada im je plan da urnišu i da "zgaze" predsednika. Niko ne može to istrpeti i sutra ustati rano i ponovo planirai i boriti se za zemlju. To su potpuno bizarne i bolesne stvari koje pričaju kako bi mu oduzeli deo snage i kako se ne bi borio za Srbiju - rekla je Brnabić.

Brnabić je pokazala i sraman status na društvenim mrežama studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u kome se raduju smrti starijih sugrađana samo zato što su glasači Srpske napredne stranke.

- To je blokaderska ideologija. Oni žele smrt našim roditeljima, bakama i dekama. Vidite kakav je njihov odnos prema našem narodu. Ljudi nemaju emtaiju, nemaju ljudskost. To je puka borba za vlast, po njima neko može i da umre, da ga ubiju samo ako je glasač Aleksandra Vučića. Mi za njih više nismo ni "ćaci" nego "ćacad" goveda za njih. Aleksandar Vučić je personifikacija Srbije koju oni žele mrtvu - rekla je Branabić i dodala:

- Ovo je čist fašizam, nema druge reči za to. Paljenje prostorija SNS-a je čist terorizam. Išli su od kuće do kuće gde žive funkcioneri sa svojom decom i pretili im, šta je to nego fašizam. Ne govorim napamet i stojim iza svojih reči i imam argumente. Oni sa ovakvom ideologijom će doživeti debakl na izborima. Čak i ti neki mladi Fakulteta tehničkih nauka koji su inteligentni, u toj svojoj mržnji, prave fundamentalnu grešku, a to je da ne pogledaju racionalno oko sebe - rekla je Branabić.

Brnabić se osvrnula i na skandaloznu izjavu Domagoja Margetića koji je objavio da je Vučića prijavio Javnom tužilaštvu u Milanu povodom lažne vesti o takozvanom "Sarajevo safariju" koji Italija navodno istražuje.

- Kada se dešavao taj rat, Vučić je možda imao samo jedno 25 godina. Za razliku od Tonina Picule koji je nosi pušku iz zločinačke akcije "Oluja" takve fotografije Aleksandra Vučića ne postoje. Od Domogaja Margetića kroz blokaderski front kreću koordinisani napadi i iz Srbije. Da vidite koliko je taj čovek kredibilan, kaže da je cela pompa oko NIS-a napravila namerno kako bi Srbija ga prodala Hrvatskoj, a da Vučić zna sve o tome i da je sve planirao sa zločincima koji su učestvovali u "Oluji". Nikada se ovo nije desilo, ali nije on to plasirao jer ima neke poluinformacije, ne, to je dobro smišljena akcija kako bi se dehumanizovao i kriminalizovao Aleksandar Vučić. Sve je smišljeno kako bi se Vučić toliko "zgazio" da mu ne ostane bilo kakva želja da se bori za prava građana i za Srbiju. kada ne znaju više za šta da ga optuže, optužuju ga da je učestvovao u ubijanju ljudi u takozvanom "ljudskom safariju" u Sarajevu - rekla je Brnabić.

- Sada je tu došao i Zoran Đajić sa svojim tvitom u kome preti Vučiću i prenosi laži hrvatskih faktora. Naziva Vučića monstrumom i tvrdi da je organizovao snajper safari radi novca kako bi ljudi ubijali decu u naručjima majki iz Sarajeva. Đajić ovim napada sve nas, jer kakav je to narod koji je organizovao ubijanje dece. Naravno posle toga ide direktna pretnja i poziv na ubistvo Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da nije nadležna, ali da jedino može da skrene pažnju i apleju na tužilaštvo da sankcioniše ovakve stvari.

Predsednica Skupštine se nadovezuje i na zloupotrebu Dijane Hrke, majke mladića koji je nastradao u strašnoj tragediji u Novom Sadu, od strane blokadera i faktora iz Hrvatske.

- Nako svega toga dolazi i Dijana Hrka što dokazuje da sve ovo nisu izolovani incidenti. To je blokaderski front koji do sada najbolesnije napada Aleksandra Vučića. Zanimljivo je da se ona sada pravda da nema veze sa Hrvatskom za šta je niko nije ni optužio. Onda kreću bolesni napadi na predsednikovog najstarijeg sina i bivšu ženu koja mu je preminula pre tri godine - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić