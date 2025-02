'SNS JE OD 2012. URADILA NAJBOLJU STVAR- ZAUSTAVILA VOJVOĐANSKI SEPARATIZAM' Vučinić: Pajtić je 2013. rekao da se na vlast ne dolazi preko ulice

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, govorila je o važnim aktuelnim temama za Informer televiziju.

Ona se dotakla i dokumentarnog filma „Dosije Vojvodina“ i naglasila da je to "važan čas istorije sadržan u sat vremena."

-Mislim da dosta mladih ljudi treba da pogleda ovaj dokumentarac. Postoji važan deo koji kaže da se budi bunt kod mladih, tek posle nekoliko godina se saznaje ko ih je vodio. Treba da se uvere ko stoji iza revolucija u poslednjih nekoliko godina- rekla je Vučinić i dodala da priča o Vojvodini kao republici traje decenijama.

-Antibirokratska revolucija je bila 1988. godine koja je ove ideje zaustavila, ali se probudila početkom 2000-ih sa Bojanom Pajtićem. Ona je nastala kasnije u njegovoj politici. On je 2009. godine doneo status koji o Vojvodini priča kao o tvorevini gde je Novi Sad glavni grad. Srećom pa je Ustavni sud 2012. godine ocenio da je taj statut neustavan. A onda je Bojan Pajtić smislio statutarnu komisiju. Godine 2013. on je izmislio Deklaraciju o Vojvodini- istakla je sagovornica Informera i podsetila je tada SNS organizovao skup pod nazivom „Stop razbijanju Srbije“.

-Bojan Pajtić je tada rekao da se na vlast ne dolazi preko ulice. Godine 1974. kada je nastao Ustav o Vojvodini kao državi je ista stvar koju je Pajtić želeo da napravi 2013. Nadstrešnica i pad nadstrešnice je samo povod da se izvrše separatističke namere. SNS je od 2012. godine uradila najbolju stvar- zaustavila je vojvođanski separatizam. Kada su krenuli protesti Dinko Gruhonjić je rekao da se mora zaustaviti posrbljavanje Vojvodine. On uveze studente i zaposli ih u važne medije u Vojvodini, a jedna od njegovih učenica, rekla je demonstranti u Novom Sadu koriste vojvođanski jezik. Pa, to ne postoji. Nije strano da mladi ljudi učestvuju u protestima, ali moraju da vide ko ih vodi.

"Deklaracija nije samo stvar Srba, već i 29 nacionalnih manjina"

Predsednica Skupštine Grada Novog Sada naglasila je da će Deklaracija doneta na Sretenje imati srpski karakter i da priča o Vojvodini u Srbiji.

-Čestitam predsedniku Srbije da u kriznim vremenima stavi do znanja šta je sastavni deo naše države. Ona će biti sve suprotno deklaraciji iz 2013. kada je Pajtić hteo da je sprovede kroz mala vrata. Ova deklaracija nije samo stvar Srba i srpskog naroda koji živi u našoj severnoj pokrajini, već i naše nacionalne manjine, a ima ih 29, pitaće ih kakvu deklaraciju oni žele.

"Kada upadate u Maticu nije vam sveta ni vera ni porodica"

Vučinić je dalje navela da su studenti prevareni na skupu u Novom Sadu.

-Zašto se osećaju prevarenim? Ova dešavanja su njihova, a Proglas i svi drugi su iskoristili njihovu pokretljivost. Oni ih nisu ispoštovali, nisu pričali iz svoje glave, već sa papira ili telefona, pa još imali i greške. Pa, vi ste ponizili te mlade ljude. Kada su upali u Maticu srpsku, to se nikada nije desilo. Ali, oni su zanemeli na čas istorije Dragana Stanića. On je njih sa istorijskim činjenicama potpuno zbunio. Vi kada upadate u Maticu srpsku, vama nije sveta ni vera, ni crkva, ni porodica. To je vrhunac bezobrazluka. Politička borba se vodi na izborima- naglasila je i dodala da neće biti zaštićenih u borbi protiv korupcije koja je krenula da se vodi.

Autor: Iva Besarabić