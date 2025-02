Premijer Srbije Miloš Vučević govori za Pink televiziju o svim važnim i aktuelnim temama.

Predsednik Vlade istakao je da se oseća dobro, ali da je zabrinut za škole, đake i pokušaj nekih da se nasiljem reše stvari.

-Pitanje koje mori svakog građanina Srbije kako da izađemo iz ove situacije je razgovor. Bojim se da postoje oni koji ne žele da se iz ovoga izađe i da su velika prepreka u traženju dijaloga. Uzdam se da će razum biti preovlađujući kod studenata i profesora. Mislim da su mnoge stvari počele da se menjaju, da je i vlast pokazala do sada neviđeni nivo odgovornosti, da smo pokazali spremnost da se „čuje“ druga strana. Stavljam po strani predstavnike bivšeg režima koji na nesrećama pokušavaju da mimo izbora dođu do vlasti. To je sramotno i neprihvatljivo, jer poništava izbornu volju građana i vodi nas u ugoljenu silu.

On se dotakao i intervjua predsednika Aleksandra Vučića za Insajder televiziju i naglasio da je to bio dobar intervju predsednika.

-Siniša i ja smo bili dva, tri dana ranije s njim i znamo koliko se pripremao. On je vrlo posvećen. To je bio dobar intervju, jer su građani Srbije u dva i po sata mogli da vide da predsednik Republike ne beži ni od jednog pitanja, da nema tabu tema. Videli smo da kada neko uđe sa preteranom željom da ponizi sagovornika, da se to kao bumerang vrati. Aleksandar Vučić je pokazao partituru aikida i uspeo da obuzda tu nepotrebnu agresiju. Taj intervju nije samo jedan u nizu predsednika, nego je pokazao mogućnost da novinari pitaju šta žele, a da je predsednik pripremljen. Ali, da držite dva i po sata koncentraciju za to je potreban napor. Ponosan sam na sve što radimo i na taj intervju kao prijatelj i saborac- zaključio je Vučević.

Autor: Snežana Milovanov