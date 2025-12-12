AKTUELNO

Politika

Brnabić: Turbulentna godina za parlament, ali je završavamo dobrom debatom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, prilikom obilaska radova na novoj zgradi Naučno-tehnološkog parka u Nišu, da je 2025. godina bila turbulentna kada je reč o radu parlamenta, ali da se završava na najbolji mogući način - dobrom i konstruktivnom debatom između vladajuće koalicije, opozicije i civilnog društva.

"Imamo normalan rad Skupštine Srbije, dobru debatu i na kraju krajeva neke stvari koje zajedno radimo, što je uvek dobro. Od kako smo usvojili izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, sada smo u fazi formiranja Komisije za uvid u birački spisak, analizu i reviziju biračkog spiska i tu imamo zaista jako dobru saradnju. Imamo već neke opozicione poslaničke grupe koje su dale svoje kandidate, a civilni sektor, CRTA, i CESID svoje kandidate", navela je Brnabić odgovarajući na pitanje kako ocenjuje rad parlamenta.

Istakla je da je najvažnije da su strane u parlamentu uspele da se dogovore oko nekih stvari i da postoji saradnja i sa opozicijom i sa civilnim društvom, jer to, kako kaže, donosi stabilnost u zemlji.

"Tako da, kako smo krenuli, stvarno, na najbolji mogući način završavamo ovu godinu. Ipak smo uspeli da dogovorimo neke stvari i da imamo saradnju i sa opozicijom i sa civilnim sektorom i to je dobro za Srbiju. To znači stabilnost, to znači predvidivost. Naravno da imamo različite mišljenja na različite politike, to je u parlamentarnoj demokratiji normalno i dobrodošlo, ali je samo važno da o svemu tome razgovaramo i da imamo dijalog i da se taj dijalog i rasprave završe na rečima, ne na suzavcima i dimnim bombama, i da se dešavaju u institucijama tamo gde im je mesto, a to je parlament", zaključila je Brnabić.

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Debata

#Niš

#parlament

#radovi

POVEZANE VESTI

Politika

'UVEK JE DOBRO DA PARLAMENT RADI' Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Politika

Brnabić prisustvovala polaganju kamena temeljca za NTP u Kruševcu: Mnogi su mislili da je plan "Srbija 2027" bajka, ali vidite da svaki dan počinjemo

Politika

Brnabić: Marta Kos ili Ursula fon der Lajen da kažu jednu lepu reč o Srbiji, dobijaju pet otvorenih pisama od Đilasa i ostalih (VIDEO)

Politika

Brnabić: Očekujem široku podršku poslanika zakonima, parlament mesto za debatu

Politika

Brnabić: Picula je sramota za Evropski parlament

Politika

ANA BRNABIĆ U SUZAMA! Parlament nastavlja rad, predsednica Narodne skupštine jasna: Nećete nas zaustaviti nikada