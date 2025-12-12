Brnabić: Turbulentna godina za parlament, ali je završavamo dobrom debatom

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, prilikom obilaska radova na novoj zgradi Naučno-tehnološkog parka u Nišu, da je 2025. godina bila turbulentna kada je reč o radu parlamenta, ali da se završava na najbolji mogući način - dobrom i konstruktivnom debatom između vladajuće koalicije, opozicije i civilnog društva.

"Imamo normalan rad Skupštine Srbije, dobru debatu i na kraju krajeva neke stvari koje zajedno radimo, što je uvek dobro. Od kako smo usvojili izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, sada smo u fazi formiranja Komisije za uvid u birački spisak, analizu i reviziju biračkog spiska i tu imamo zaista jako dobru saradnju. Imamo već neke opozicione poslaničke grupe koje su dale svoje kandidate, a civilni sektor, CRTA, i CESID svoje kandidate", navela je Brnabić odgovarajući na pitanje kako ocenjuje rad parlamenta.

Istakla je da je najvažnije da su strane u parlamentu uspele da se dogovore oko nekih stvari i da postoji saradnja i sa opozicijom i sa civilnim društvom, jer to, kako kaže, donosi stabilnost u zemlji.

"Tako da, kako smo krenuli, stvarno, na najbolji mogući način završavamo ovu godinu. Ipak smo uspeli da dogovorimo neke stvari i da imamo saradnju i sa opozicijom i sa civilnim sektorom i to je dobro za Srbiju. To znači stabilnost, to znači predvidivost. Naravno da imamo različite mišljenja na različite politike, to je u parlamentarnoj demokratiji normalno i dobrodošlo, ali je samo važno da o svemu tome razgovaramo i da imamo dijalog i da se taj dijalog i rasprave završe na rečima, ne na suzavcima i dimnim bombama, i da se dešavaju u institucijama tamo gde im je mesto, a to je parlament", zaključila je Brnabić.

Autor: Pink.rs