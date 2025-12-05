AKTUELNO

Brnabić: Marta Kos ili Ursula fon der Lajen da kažu jednu lepu reč o Srbiji, dobijaju pet otvorenih pisama od Đilasa i ostalih (VIDEO)

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da, kada evropski zvaničnici kažu jednu lepu stvar o Srbiji, opozicija i pojedine organizacije civilnog društva šalju "otvorena pisma" sa kritikama na račun vlasti.

- Marta Kos ili Ursula fon der Lajen da kažu jednu lepu stvar o Srbiji, jednu lepu stvar, pa oni dobiju pet otvorenih pisama od Đilasa i ostalih "sram vas bilo". Znate kako kažu, razmatramo otvaranje Klastera 3, oni dobiju koverte kao u onoj igri "Uzmi račun i pobedi", ne znaju koju da izvuku od naših organizacija civilnog društva i opozicije koja kaže slučajno nemojte da ste to uradili podržaćete diktatora - rekla je Brnabić za Euronjuz i dodala:

Vi razumete da Albanija, koja je u smislu vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, slobode medija je neuporediva sa Srbijom. Niko iz te Albanije, niko iz te Albanije nije poslao nijedno pismo Evropskoj komisiji ili Evropskom parlamentu da kaže nemojte slučajno, da li ste normalni, šta radite.

