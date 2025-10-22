Brnabić: Molim na uzdržanost, Srbiji je potreban mir

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se danas ispred Doma Narodne Skupštine desilo "ono na šta su pozivale blokaderske elite" i još jednom pozvala sve na razumevanje, odgovornost i smirivanje situacije.

Brnabić je rekla da je s ljudske strane potpuno šokirana time što je "neki blokader uzeo pištolj u ruke i odlučio da puca na obične ljude u Pionirskom parku", ali da sa političke strane nije ni šokirana, ni začuđena, ni iznenađena, "zato što je to bilo i očekivano".

"Nakon 11 meseci rada da bukvalno nekako izmenite svest kod nekih ljudi, usadite mržnju, pozivate na nasilje, na teror, da delite ljude na elitu i na ćacije. I na ćacije koje ne treba ništa da imaju u životu i nemaju nikakva ljudska prava i na to da se obračunavate sa njima, na političke elite blokadarske, koje su pozivale na juranje, gađanje, dinstanje, kuvanje, vešanje, sečenje glave", rekla je Brnabić novinarima u Briselu.

Ona je dodala da na svu sreću nije bilo mrtvih i zamolila na razumevanje da reči imaju posledice i za odgovornost, za smirivanje situacije.

"Posebno zato što mi već sada imamo ozbiljne incidente pred 1. novembar. Imamo laži o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta koja je pretučena, maltretirana, terorisana, dokazane laži. Sada imate ovaj teroristički čin blokadera koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da ubije nekog običnog čoveka, zato što mu se ne sviđa gde je, šta priča, šta traži i o čemu razmišlja. Šta ćemo sledeće da vidimo? Ja molim na uzdržanost, Srbiji je potreban mir", poručila je ona.

Autor: D.Bošković