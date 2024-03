Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju Naučno-tehnološkog parka u Kruševcu.

Polaganjem kamena temeljca počinje izgradnja Regionalng industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu, koji će se prostirati na površini od 10.000 kvadrata u industrijskoj zoni.

Otvaranje NTP Kruševac planirano je 2026. godine, a investicija je vredna oko šest miliona evra.

U Kruševcu, NTP će biti smešten na lokaciji bivše upravne zgrade Hemijske industrije "Župa" u Dedini i zauzeće površinu od 1,6 hektara, na kojoj će se nalaziti glavna zgrada, konferencijske sale i 39 poslovnih modula namenjenih za rad tehnološko i istraživački orijentisanih kompanija za više od 200 korisnika.

Brnabić je na početku istakla kako je uvek važan dan kada se počinje nešto novo, a Srbija počinje da gradi projekat koji je obećala u okvriu projekta "Srbija 2027 - Skok u budućnost."

- Svaki dan samo rad, rad, rad i pritisak. Mnogi su mislili da je plan "Srbija 2027" bajka, ali vidite da svaki dan počinjemo ili nastavljamo ono što smo počeli. Sigurna sam da ćemo obezbediti da se u Srbiji bolje živi, da prosečna plata bude 1400 evra, da prosečna penzija najmanje 650 evra, i minimalac 650 evra. Da bi to postigli moramo ostvariti sve đto smo obećali. I ovaj projekat je važan deo toga. Ovde sam bila na molbu mog prijatelja Bratislava Gašića na Vidovdan 2022, a na Vidovdan 2021. prvi put smo razgovarali o tome koje potencijale ima Kruševac i kako mladima da obezedimo da imaju bolje uslove, da ostanu ovde i ovde grade svoje porodice i karijere. Tako smo taj da doneli odluku da gradimo ovde jednu vrtsu NTP i insudtrijsko-razvojni regionalni park i koliko brzo radimo govori to da so dve ipo godine nakon toga ovde i postavljamo kamen temeljac - istakla je premijerka.

U drugom delu je planirano 14 proizvodnih modula od po 280 metara kvadratnih, a ukupna površina hala je oko 4.000 metara kvadratnih.

U Vladi Srbije su u junu prošle godine potpisani Ugovor o zajmu i Ugovor o projektu između Vlade Srbije i EBRD, kojim je obezbeđeno 80 miliona evra, od kojih će 70 miliona biti opredeljeno za izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Čačku, Nišu i Kruševcu, a ostalih 10 miliona za izgradnju BIO 4 kampusa u Beogradu.

Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovali su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, direktorka Biznis inkubator centra Kruševac Martina Manojlović kao i direktor EBRD za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli.