Nije ni sirće, a ni soda bikarbona: Ovaj sastojak otpušava sudoperu dok brzo i lako

Verovatno vam se nekad desilo da tokom pranja gomile sudova, voda u sudoperi jednostavno prestane da otiče, a odvod počne da proizvodi čudan zvuk mehurića. Postoji jednostavan način da se očisti začepljen odvod, a on ne podrazumeva korišćenje mešavine sode bikarbone i sirćeta.

Glavni razlog zašto se odvodi začepljuju je taj što ostaci hrane, deterdženta i masnih taloga, svakodnevno ulaze u cevi i na kraju ih začepljuju.

Zašto soda bikarbona i sirće ovde ne pomažu?

Gazirana kombinacija sode bikarbone i sirćeta je neefikasna u borbi protiv odvoda začepljenih mašću. To je zato što je soda bikarbona baza, dok je sirće kiselina, a njihova hemijska reakcija proizvodi vodu sa malom količinom soli u njoj, a ne sredstvo za čišćenje odvoda.

Sirće i soda bikarbona su veoma popularni sastojci kada je reč o čišćenju bez hemikalija. Ipak, iako su odlični za uklanjanje mrlja, ne mogu da razbiju mast, ulje ili mast koja izaziva začepljene odvode. Oboje mogu očistiti odvod, ali ni sirće ni soda bikarbona ne mogu da rastvore začepljenje. Previše sode bikarbone u cevima čak može i pogoršati situaciju.

Rešenje za odčepljivanje odvoda

Sve što vam je potrebno je mešavina tečnosti za pranje sudova i ključale vode.

Foto: Pixabay.com

Naime, deterdžent je dizajniran da razbije masnoću i ulje tako da će brzo otopiti masnoću, dok će toplota iz ključale vode pomoći da se olabave sve nakupine u cevima.

Kako se pravi ova magična mešavina?

Prokuvajte između pola litre do litar vode, u zavisnosti od veličine vašeg odvoda, pa dodajte oko 120 ml tečnosti za pranje suđa.

Ostavite deterdžent da odstoji nekoliko minuta u vodi, a zatim pažljivo sipajte vrelu mešavinu u odvod i sačekajte da još nekoliko minuta da protekne kroz cevi.

Ubrzo ćete primetiti da voda počinje sve brže da otiče, ostavljajući vašu sudoperu čistom i funkcionalnom. Ako voda i dalje polako otiče, ponovite proces nekoliko puta.

Ovaj trik najbrže otpušava sudoperu

Kada se sledeći put nađete u problemu, ne paničite i ne zovite odmah vodoinstalatera. Spas se krije u običnom deterdžentu koji svakodnevno koristite. Ova metoda je sigurna za vaše cevi, a neverovatno efikasno otpušava sudoperu bez grama opasne hemije.

Sačuvajte ovaj recept jer je on najjednostavniji put do čiste kuhinje bez neprijatnih mirisa i zastoja vode.

