Štedi vreme i novac: Nikako ga ne bacajte, stari sunđer može da vam bude veliki pomoćnik u čišćenju doma

Stari sunđer koji ste planirali da bacite može vam postati jedan od najkorisnijih saveznika u kući, jer uz nekoliko trikova zamenjuje skupe alate i olakšava najteže kućne poslove.

U domaćinstvu često bez razmišljanja bacamo predmete koji su izgubili prvobitnu namenu, ne sluteći da i dalje mogu biti izuzetno korisni. Sunđeri za pranje sudova najčešće prvi završe u kanti čim se istroše, iako još uvek mogu da posluže u brojnim situacijama van kuhinje. Mnoge domaćice nisu svesne koliko jedan stari sunđer može da uštedi vreme, trud i novac.

Čišćenje tepiha bez muke

Uz ovaj jednostavni trik, koji je oduševio hiljade ljud, stari sunđer i soda bikarbona su odličan tim.. Rešavaju tvrdokorne mrlje i prljavštinu kao od šale.

Ovako produžavate rok sunđera i skidate nečistoće koje se tu talože mesecima. Prvo čišćenje može vas iznenaditi količinom prljavštine, ali redovnom primenom ovaj posao postaje brz i jednostavan, a dom znatno čistiji.

Jednostavan trik koji otkriva koliko se prljavštine krije ispod ormara

Važno je izabrati što dužu drvenu kašiku kako biste dohvatili što veću površinu. Sunđer možete blago nakvasiti mešavinom vode i deterdženta za sudove kako bi efikasnije pokupio nečistoće. Nakon toga, preporučuje se da sunđer isperete čistom vodom i još jednom pređete isto mesto.

Iako ovim metodom nećete očistiti svaki centimetar ispod aparata, značajno ćete produžiti vreme između dva velika čišćenja kada je neophodno pomeranje nameštaja. Ovaj trik posebno je koristan za osobe slabije građe ili one koji žele da izbegnu naporne i rizične pokrete.

Čak ga i biljke vole

Osim za čišćenje ispod nameštaja, stari sunđeri mogu se iskoristiti na još mnogo načina. Mogu poslužiti kao držači igala, hvataljke za uske prostore ili kao neutralizatori neprijatnih mirisa u frižideru kada se pospu sodom bikarbonom. Takođe, zasečeni sunđer sa umetnutim sapunom postaje praktičan alat za brzo pranje manjih površina.

U saksijama za cveće sunđeri zadržavaju vlagu i pomažu biljkama tokom toplih dana, dok se u kreativnim aktivnostima s decom koriste kao bezbedni alati za nanošenje lepka i boje. Njihova primena je daleko šira nego što se na prvi pogled čini.

Mnoge domaćice ne znaju koliko se potencijala krije u predmetima koje svakodnevno bacamo. Stari sunđer, iako više nije pogodan za pranje sudova, može postati nezamenjiv alat za čišćenje, organizaciju i održavanje doma.

Uz malo kreativnosti i praktičnih trikova, ovaj jednostavan predmet može vam značajno olakšati kućne poslove i smanjiti potrebu za kupovinom dodatnih sredstava i alata.

Autor: Jovana Nerić