Nokti koji ne pucaju: Kako žene mogu da ih ojačaju i sačuvaju savršen izgled!

Mali trikovi i svakodnevne navike koje prave veliku razliku.

Postoje dani kada vam nokti izgledaju savršeno, a već sutra počinju da pucaju, listaju se ili postaju krti. Za mnoge žene to nije samo estetski problem – slabi nokti mogu biti i znak da im nedostaju mala, jednostavna pravila nege koja čine veliku razliku.

Prvo i najvažnije, hranjenje tela iznutra daje rezultate spolja. Hrana bogata biotinom, proteinima i vitaminima poput A, C i E jača nokatnu ploču, dok dovoljna hidratacija kože i noktiju pomaže da se izbegne lomljenje. Često se dešava da nokti postanu tanki i krhki upravo zato što im fali osnovna nega, a ne samo čarobni tretman.

Svakodnevna pažnja u rutini ne mora da bude komplikovana. Lagani masažni pokreti sa uljem za nokte ili kremom mogu stimulisati cirkulaciju i učiniti ploču čvršćom. Čak i trenutci dok čekate da se kafa ohladi ili gledate seriju, nežan pritisak i razmazivanje ulja čine čuda.

A onda su tu i praktične navike: rukavice prilikom kućnih poslova, izbegavanje agresivnih sredstava za čišćenje i minimalno korišćenje acetona, jer hemija često oslabi nokte brže nego sama priroda. Takođe, pažljivo oblikovanje i redovno kraćenje noktiju pomaže da ne pucaju i da duže izgledaju negovano.

Za žene koje žele da dodatno ojačaju nokte, postoje i tretmani poput baza za jačanje, gelova ili lakova sa hranljivim sastojcima, ali taj efekat je još jači kada se kombinuje sa navikama iz svakodnevnog života. Nokti koji izgledaju zdravo nisu samo rezultat jednog proizvoda – to je sklad brige, ishrane i pažnje.

Lepo oblikovani, jaki nokti su više od estetike – oni su odraz koliko brinemo o sebi i koliko se posvećujemo nezi. I, iskreno, niko ne može odoleti rukama koje su negovane i zdrave, a istovremeno prirodne i elegantne.

Autor: S.Paunović