AKO PADNETE NA LEDU, MOŽETE NAPLATITI I DO 600.000 DINARA ODŠTETE! Ovo je procedura koju morate da ispoštujete da biste ostvarili naknadu

Kada temperature padnu na minus deset, a sneg i led prekriju ulice i trotoare, svakodnevne navike postaju rizične.

Odlazak do prodavnice, na posao ili izlazak iz zgrade više nisu rutina, već potencijalna opasnost. U takvim uslovima padovi su česti, a povrede često dolaze iznenada, nekad uz jak bol, a nekad gotovo neprimetno. Upravo zato je važno da znamo kako da reagujemo nakon pada.

Nadoknada štete

Iako se ovakve nezgode često smatraju "nesrećnim slučajem", zakon u mnogim situacijama predviđa odgovornost i pravo na naknadu štete. Ključno pitanje je: ko je bio dužan da očisti površinu na kojoj je došlo do pada?

Ako lice ili subjekt koji je bio u obavezi da održava površinu to nije učinio, može postojati osnov za naknadu štete.

Za ulice, puteve i trgove odgovorni su grad ili opština, odnosno javna komunalna preduzeća. Za trotoare, ulaze, stepeništa i zajedničke delove zgrade odgovorna je stambena zajednica, koju zastupa upravnik zgrade i koji najčešće angažuje firme za održavanje.

Međutim, za naknadu štete je odgovorna stambena zajednica koja ima svojstvo pravnog lica, bez obzira da li je čišćenje snega poverila trećim licima ili je sama propustila da preduzme radnje čišćenja leda i snega.

U Beogradu, je Odlukom o komunalnom redu predviđeno da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara koji se nalazi ispred zgrade, i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, odgovorna pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici ili zakupci.

Ukoliko pravno ili fizičko lice koje je odgovorno za nastanak povrede nema zaključeno osiguranje svoje odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, tada se odšteta ostvaruje sudskim putem, piše na sajtu "povredeusaobraćaju.com."

Javni prevoz

Za uređenje autobuskih stajališta, kao i njihovo čišćenje u smislu obaveštavanja nadležnih službi, zadužena je Direkcija za javni prevoz. Ipak, za odštetu za povrede nastale prilikom ulaska i izlaska iz autobusa obraćaju se GSP.

GSP plaća i odštetu ukoliko se putnik okliznuo prilikom ulaska ili izlaska iz vozila.

Šta učiniti odmah nakon pada?

Da biste povećali šanse za uspešno ostvarivanje prava, preporučuje se da: fotografišete mesto pada i poledicu, zabeležite podatke svedoka, odmah potražite lekarsku pomoć, sačuvate svu medicinsku dokumentaciju, što pre se obratite advokatu radi pravnog saveta.

Pravovremena reakcija i stručna pomoć često su presudni za uspeh postupka. Potraživanje naknade štete usled pada na ledu i snegu ne može se potraživati nakon proteka roka od tri godine otkako je šteta nastala.

Visina odštete

Zavisi isključivo od težine povrede, koliko je lečenje trajalo i koliko je pretrpljena šteta. Može biti značajna, i preko 600.000 dinara, pa i više, zavisno od okolnosti.

Autor: Iva Besarabić