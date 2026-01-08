Da li su građani u obavezi da očiste sneg sa trotoara?! Evo ko sve mora da čisti ispred objekata, kazne su i do 150.000 dinara

Sneg je ponovo okovao Zapadnu Srbiju i dok se većina građana žali na komunalne službe kako ulice nisu očišćene, zaboravljaju da i oni imaju obavezu da očiste sneg i ledenice ispred svojih vrata.

Obaveza čišćenja snega ispred stambenih i poslovnih objekata, na snazi je prema važećim odlukama o komunalnom redu.

Ova obaveza odnosi se na vlasnike porodičnih kuća, stambene zajednice i ulaze u zgrade, kao i na vlasnike lokala, radnji, ugostiteljskih objekata, pravna lica i institucije.

- Ja sam odmah jutros očistio dvorište, ali i trotoar ispred moje kuće kojim prolaze pešaci. Sve je bilo led. Znam da je to moja odgovornost, ali vidim da mnogo njih nije očistilo. Čekaju da to neko drugi uradi umesto njih i u međuvremenu kukaju, rekao je Miroslav T. iz Čačka.

Prema prpisanim obavezama, sneg se mora ukloniti u širini od najmanje jednog metra, dok se led mora posuti odgovarajućim materijalom, poput soli, rizle ili peska.

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrada ili pripadajućih građevinskih parcela, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, objekata u izgradnji, kao i ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja te nepokretnosti koriste kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci.

Za nepoštovanje propisanih obaveza predviđene su novčane kazne. Fizička lica mogu biti kažnjena iznosom od 5.000 do 20.000 dinara, preduzetnici od 20.000 do 50.000 dinara, dok su za pravna lica propisane kazne od 50.000 do 150.000 dinara.

Komunalna milicija ima ovlašćenje da kaznu izrekne na licu mesta, ali i da naloži hitno uklanjanje snega i leda.

