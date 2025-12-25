NEVEROVATNE SCENE SA SRPSKIH PUTEVA! Sneg i led zaustavili kolonu automobila! (VIDEO)

Jak sneg i led potpuno su paralisali saobraćaj na deonici Divčibare–Valjevo, gde su vozači zbog nebezbednih uslova bili primorani da izađu iz svojih vozila.

Danas je u pojedinim delovima Srbije pao ozbiljan sneg, koji je pojedine deonice učinio gotovo neprohodnim. Upravo jedna takva scena zabeležena je na putu Divčibare–Valjevo, gde se formirao veliki led.

Snimak je objavila Instagram stranica „divcibare_live“, a zbog snežnih padavina koje su okovale Srbiju vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja.

Kako se može videti na snimku, vozila na ovoj deonici puta jedva se kreću, dok su pojedini vozači izašli iz svojih automobila jer nastavak vožnje nije bio bezbedan.

Podsetimo, na snazi je narandžasti meteoalarm u istočnoj Srbiji, u Vojvodini zeleni, a u ostatku zemlje žuti meteoalarm.

Ranije danas, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine, kao i više od 30 do 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti.

Takođe, javno preduzeće „Putevi Srbije“ uputilo je apel svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu zbog snežnih padavina i formiranja snežnog pokrivača.

Autor: Dalibor Stankov