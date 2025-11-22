LEDENA KIŠA, SNEG I SUSNEŽICA PRAVE MUKE VOZAČIMA Putari od rane zore posipaju puteve: Bilo je baš gadno

Na teritoriji Zlatiborskog okruga smenjuju se ledena kiša, susnežica a u pojedinim delovima pada i sneg. Svi putevi su prohodni, ali se saobraćaj zbog izrazito loših vremenskih uslova odvija otežano.

- Ekipe su od ranih jutarnjih sati na terenu, vrše posipanje puta zato što pada ledena kiša, temperatura je u minusu i činimo sve što je u našoj moći da bi saobraćajnice bile bezbedne. Najavili su veće snežne padavine tokom vikenda, njih dočekujemo spremno i kad je u pitanju mehanizacija i kad je u pitanju ljudstvo, kaže za RINU Alen Mušanović iz Puteva Užice.

Kako piše "Blic", sinoć je kiša padala od Požege do Zlatibora, da bi se pretvorila u susnežicu i sneg. Zbog vremenskih nepogoda, kako kažu, morali su oprezno da voze.

"Bilo je baš gadno, bila je kiša od Požege do Zlatibora, a od Čajetine nije padala kiša. Malo ima snega danas", kažu čitaoci za "Blic".

Danas, na ovoj srpskoj planini nije formiran snežni pokrivač, tek ponegde se zadržao sneg, dok je magla svuda prisutna.

U Ivanjici situacija pod kontrolom

Na teritoriji Ivanjice, posebno u planinskom području situacija je pod kontrolom. Na manjim nadmorskim visinama pada kiša, a na višim provejava sneg.

Sneg na Zlatiboru jutros

- Nije bilo potrebe za većim intervencijama tokom dana, jer sneg pada u brdima i ne tako jakim intenzitetom. U svakom slučaju mi smo spremni za najavljene zimske padavine. Mehanizacija je spremna, kao i dovoljne količine potrebnih agregata, rizle i soli, rekao je Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Autor: D.Bošković