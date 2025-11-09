Da li će sneg padati za Novu godinu? Objavljena detaljna prognoza za zimu - OVAJ DATUM JE KLJUČAN

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio da se prvi sneg očekuje između 1. i 3. decembra.

Pravo jesenje vreme stiglo je u Srbiju početkom ove nedelje, kiša pada svakodnevno, a duva i vetar.

Prema rečima meteorologa Nedeljka Todorovića 2. novembar bio je jedan od najtoplijih dana.

"2. novembar je bio najtopliji dan, u Srbiji su izmerene maksimalne temperature do 26 stepeni - koje je bilo u Beogradu. Za sada smo sa letnjim temperaturama završili. U većini godina krajem novembra padao je sneg", započeo je Todorović.

Kada će pasti sneg?

Pojedini meteorolozi najavljuju oštru i hladnu zimu. Todorović kaže da nas to neće iznenaditi.

"Prosečne maksimalne temperature za ovaj deo novembra to su vrednosti 12,13 stepeni. Danas i juče je bilo svežije za stepen, dva ali to je zanemarljivo.

U proseku - srednji datum pojave snega je 24. novembar. Ali građani vide da je poslednjih godina ipak malo 'šarenije'.

Datum prvog zadržavanja snega je između 1. i 3. decembra. Ove godine manjak je padavina, nešto više je bilo u maju i to je bio spas za pšenicu, a onda je jul osušio zemljište.

Odavno nije bila takva suša. Manjak je za nekih 30 odsto padavina, a sumnjam da će do kraja novembra biti više padavina.

Počinje obično prva košava septembar, oktobar i to smo imali, a sad od sredine novembra trebalo bi da krenu hladne košave. Tek se sad zahuhtava pojava hladne varijante košavu", nastavio je Todorović.

Kada će pasti prvi sneg u Beogradu?

Prema rečima meteorologa Todorovića, prvi sneg u Beogradu se ne očekuje pre decembra. Krajem novembra pašće krajem novembra, između 20. i 23. novembra.

"Postoji jedan nagoveštaj da će između 20. i 23. doći do zahlađenja i snega u planinskim predelima. Moja procena je da do decembra neće biti snega u gradovima", dodao je on.

Da li će biti snega za Novu godinu?

Za kraj, Todorović je otkrio da li će padati sneg za Novu godinu. Mala je verovatnoća za to.

"Uradio sam i tu statistiku. U trećini slučajeva je suvo, ujutru magla a preko dana sunčavo, u trećini je kiša, a u poslednjoj trećini pada sneg. Tako da je verovatnoća da sneg padne za Novu godinu 33 posto", zaključio je Todorović.

Sličnu vremensku prognozu objavio je i meteorolog-amater Marko Čubrilo. On je najavio povratak miholjskog leta sredinom sledeće nedelje.

Autor: S.M.