DA LI ĆEMO U NOVU GODINU UĆI SA SNEGOM? Detaljna vremenska prognoza za zimu: Evo kada stiže jače zahlađenje

U Srbiji će danas ujutru ponegde biti magla. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom. Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima naše zemlјe, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

U ponedelјak oblačno sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Prestanak padavina očekuje se uveče i tokom noći. U utorak postepeno razvedravanje, a od srede jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana suvo sa sunčanim periodima.

Meteorolog Nedeljko Todorović je pojasnio kakva će biti zima pred nama.

- 2. novembar je bio najtopliji dan, u Srbiji su izmerene maksimalne temperature do 26 stepeni - koje je bilo u Beogradu. Za sada smo sa letnjim temperaturama završili. U većini godina krajem novembra padao je sneg - rekao je Todorović za Tanjug.

Da li su tačna verovanja za prognozu na Mitrovdan, koji je bio juče? Kaže se, ako je na Mitrovdan hladno i vetrovito biće oštra zima, Todorović je otkrio da li je ovaj običaj tačan.

- Nisam lično proveravao verovanja, ali moje kolege jesu. Nažalost ili na sreću, ovo nema korelaciju. Namestilo se da bude sveže, kiša...

Kada će pasti sneg i kakva će zima biti

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je da nas neće iznenaditi najhladnija i veoma oštra zima, kako pojedini najavljuju.

- Prosečne maksimalne temperature za ovaj deo novembra to su vrednosti 12,13 stepeni. Danas i juče je bilo svežije za stepen, dva ali to je zanemarljivo. U proseku - srednji datum pojave snega je 24. novembar. Ali građani vide da je poslednjih godina ipak malo "šarenije". Datum prvog zadržavanja snega - je između 1. i 3. decembra - rekao je meteorolog Todorović.

- Ove godine manjak je padavina, nešto više je bilo u maju i to je bio spas za pšenicu, a onda je jul osušio zemljište. Odavno nije bila takva suša. Manjak je za nekih 30 odsto padavina, a sumnjam da će do kraja novembra biti više padavina.

- Počinje obično prva košava septembar, oktobar i to smo imali, a sad od sredine novembra trebalo bi da krenu hladne košave. Tek se sad zahuhtava pojava hladne varijante košave.

Kada će pasti prvi sneg u Beogradu?

- Postoji jedan nagoveštaj da će između 20. i 23. doći do zahlađenja i snega u planinskim predelima. Moja procena je da do decembra neće biti snega u gradovima - otkrio je Todorović.

Na pitanje šta je polarni vrtlog, Todorović je objasnio da je to kretanje vazduha u polarnoj oblasti. Kako kaže, to je sistem kretanja obično hladnog vazduha, na radaru se on ne vidi, ali postoje posebna merenja.

Šta najviše utiče na vreme u Srbiji objasnio je Todorović.

- Ono što dolazi sa Sunca. Na zemlji postoje vrtložna kretanja ciklona. Ono što nam donosi oblake kišu, uslovno rečeno loše vreme je severni Atlantik i sever Kanade. I onda se premešta preko Atlantika, prvo zahvata Britaniju, pa se spušta kod nas. Ovo je najčešća varijanta u toplom delu godine. Zimi je česta pojava da se cikloni sa Atlantika probiju preko srednje Evrope, pa dolaze kod nas. Oblast Jadrana, Grčka, Crno more... tamo ima više kiše preko zime. U Crnoj Gori na primer, je suša preko leta, a bliže zimi krenu padavine - rekao je meteorolog.

Da li će za Novu godinu biti snega?

- Uradio sam i tu statistiku. U trećini slučajeva je suvo, ujutru magla a preko dana sunčavo, u trećini je kiša, a u poslednjoj trećini pada sneg. Tako da je verovatnoća da sneg padne za Novu godinu 33 posto - rekao je Todorović.

Autor: Jovana Nerić