OPET NAM SLEDI VREMENSKI ROLERKOSTER: Danas temperature u plusu, a sutra... NEMA GDE NEĆE PADATI!

Ujutru ponegde slab do umeren mraz i magla. Pre podne pretežno sunčano vreme. Posle podne postepeno naoblačenje. Uveče kiša, najpre na severu zemlje. Temperatura bez bitnije promene. Najviša dnevna do 9 stepeni. U glavnom gradu sunce i oblaci. Temperatura do 6 stepeni.

22.12.2024. Nedelja:

Ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Pre podne u celoj zemlji pretežno sunčano i malo toplije, posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada. Krajem dana u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim krajevima kiša, u brdsko planinskim predelima sneg. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Jutarnja temperatura od -7 do -1, u Negotinskoj krajini oko 2, a najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. Upozorenja: Poledica – zaleđivanje mokrih površina, 85%.

23.12.2024. Ponedeljak:

Oblačno ujutru u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u celoj zemlji uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 1 do 9 stepeni. Upozorenja: Sneg - formiranje / povećanje visine snežnog pokrivača, 90%.

24.12.2024. Utorak:

Oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Vetar umeren i jak severozapadni pa se u planinskim predelima očekuje vejavica i stvaranje snežnih nanosa. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 0 do 3 stepena. Upozorenja: Sneg - povećanje visine snežnog pokrivača, 90%.

25.12.2024. Sreda:

Oblačno i hladno, povremeno sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0, u Negotinskoj krajini oko 2, a najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Upozorenja: Sneg - povećanje visine snežnog pokrivača, 90%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 26.12. do 30.12.2024.)

U četvrtak oblačno na severu i zapadu zemlje suvo, a u ostalom delu povremeno sa snegom uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Od petka prestanak snega u celoj zemlji pa se do kraja peerioda očekuje umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno.

