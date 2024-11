DANAS VREME SLIČNO JUČERAŠNJEM: Jutro hladno, popodne sunce, a za vikend... SNEG!

U četvrtak ujutru ponegde slab mraz i moguća magla, posebno po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 4°C, a maksimalna od 14°C do 17°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 1°C do 8°C.

Beograd: U četvrtak jutro hladno. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C u centru grada, a maksimalna do 17°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 8°C.

Niš: U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab severoistočni. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 15°C. Uveče vedro.

Užički region: U četvrtak ujutru slab mraz i ponegde magla, posebno po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Uveče suvo i hladno. Na Zlatiboru i Tari sunčano i najviše do 12°C.

VOJVODINA: U četvrtak ujutru ponegde slab mraz i moguća magla po Sremu. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

Novi Sad: U četvrtak ujutru slab prizemni mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 16°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 6°C.

Subotica: U četvrtak ujutru slab prizemni mraz. U toku dana sunčano. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 14°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 3°C.

Vreme prekosutra: U petak ujutru ponegde slab mraz i moguća magla, posebno po kotlinama i dolinama reka. U toku dana pretežno sunčano sa malo oblaka na severu i zapadu Srbije. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: Za vikend i u ponedeljak postepeno hladnije tokom dana i u ponedeljak maksimalna dnevna temperatura ispod 10°C u mnogim krajevima. Doći će do povećanja oblačnosti, pa je moguća ređa pojava slabe kiše u ponedeljak i utorak, a na planinama iznad 1000 mnv povremen sneg.

Autor: Dubravka Bošković