OČEKUJE NAS VRELO LETO, BIĆE I DO 40 STEPENI Meteorolog Todorović pomenuo ključan datum: I u Beogradu će biti pakleno

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je danas da nas očekuje dugo i toplo leto i da će se visoke temeprature od 35 do 39 stepeni Celzijusa zadržati i narednih dana.

"Nastaviće se vrelo leto do 20. jula, to jest u narednih 10 ili 12 dana biće ove temeprature od 35 do 39 stepeni Celzijusa, možda i 40. U Beogradu će biti od 36 do 39, možda i čak 40 stepeni Celzijusa. U planinskim predelima možemo da očekujemo kratkotrajne pljuskove, ali biće nezamerljivo. U principu vrelo, suvo, sa ekstremnim visokim temperaturama. Posle 20. jula neki pljusak, ali ne mogu da kažem da li bi bio ozbiljniji", rekao je Todorović za Tanjug.

Todorović je naveo da su ovakve vremenske prilike karakteristične za leto.

"Prvo, ništa nije novo, ovakve vremenske prilike su karakteristike našeg leta. Vruće i toplo leto, sa vremenskim nepogodama - pljuskovima i gradovima, nekada više nekada manje", rekao je on.

Todorivć je rekao da su ovakve vremenske prilike bile karakteristične i za prvu polovinu prošlog veka - dvadesetih i tridesetih godina i da je tada bio jedan period suša.

"Onda se pedesetih do osamdesetih to stišalo, popustila je vrućina. Čak mislim, tamo negde sredinom 70-ih godina, jednog leta, na primer, u Beogradu nije temperatura prešla 32 stepena. Sveže leto. Ali onda, negde od početka 90-ih, počeo je opet jedan period u kojem se još uvek nalazimo, topao sa češćom pojavom tih letnjih ekstremnih temperatura i sušnih perioda, kao i u prvoj polovini prošlog veka. To nije samo karakteristika našeg podneblja, našeg klime, nego čitavog umerenog pojasa", objašnjava Todorović.

Istakao je da je naša zemlja u odnosu na Zapad Evrope, kako je objasnio "ušuškana" i da su ekstremne pojave u odnosu na taj region kraće i sa manjim posledicama.

"Mi smo u malom raju. Nema toliko mnogo ekstremnih vremenskih neprilika, kao što postoje širom sveta. Kod nas ima tih, kako bih rekao, malih evropskih tornada. To je isti događaj, meteorološki fenomen, koji u Americi ima daleko veće dimenzije iz nekih drugih razloga. U svakom slučaju, mi smo po broju takvih događaja u Srbiji, u odnosu na Evropu, zanemarljivi, tamo ima deset puta više takvih fenomen", istakao je Todorović za Tanjug.

Autor: Dalibor Stankov