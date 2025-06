BIĆE SKORO 40 STEPENI: Počeo je toplotni talas, jedan dan posebno kritičan, ali sledi i novi OBRT

Toplotni talas je zvanično počeo, a narednih dana očekuju nas izuzetno visoke temperature, dok će jedan dan ove nedelje biti posebno vreo sa temperaturama i do 40 stepeni Celzijusa.

"Narednih dana toplo. U prvoj polovini sedmice sa temperaturom u intervalu od 32 do 36 stepeni Celzijusa, a u četvrtak i još toplije pa se najviša dnevna temperatura očekuje od 36 do 38 stepeni Celzijusa", navedeno je u upozorenju Republičkog hodrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Za danas se prognozira sunčano i toplo vreme uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, na istoku zemlje severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33, a na istoku i do 35 stepeni Celzijusa.

I do 20 stepeni Celzijusa ove nedelje!

Do četvrtka pretežno sunčano, toplo i veoma toplo vreme sa dnevnom temperaturom do srede u intervalu od 32 do 37, a u četvrtak još toplije od 36 do 38, ponegde i do 40 stepeni Celzijusa.

U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Za naredni vikend pretežno sunčano i umereno toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine ponegde u brdsko planinskim predelima.

Autor: Marija Radić