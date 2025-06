U BEOGRADU TRENUTNO VRELIJE NEGO U KAIRU Počeo TOPLOTNI TALAS, stižu TROPSKE NOĆI, a sa OLUJAMA i dalje nismo završili

Danas nas u Srbiji očekuje pravo letnje vreme i prvi toplotni talas u ovoj godini! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za danas pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 33 stepni Celzijusa, a od sutra i do kraja sedmice temperature rastu i do 36 stepeni.

RHMZ je za prvu dekadu juna najavio prvi letnji toplotni talas - očekuje se pretežno sunčano vreme, danas sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepeni, od sutra pa do 8. juna od 32 do 36 stepeni.

Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

Tropske noći u Beogradu

U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna očekuje nas pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 21 stepena Celzijusa.

U Beogradu toplije nego u Kairu

Koliko je Balkansko poluostrvo na udaru toplotne mase govori činjenica da je trenutna temperatura u Beogradu 25 stepena Celzijusovih, za jedan stepen više nego u Kairu gde je izmereno 24 stepeni.

Kako je saopštio Hailz Srbija, domaći portal koji se bavi vremenskom prognozom, juče je bio prvi dan klimatološkog leta, a paralelno s tim, otpočeo je i prvi period vrućina koji će trajati, minimum, sledećih sedam dana na prostoru Balkanskog poluostrva.

"Vrele noći, olujni razvoji nisu isključeni"

"Od 2. juna, pa do mogućeg prelaska hladnog fronta na prelazu između prve i druge dekade juna, temperature će svakodnevno prelaziti 30 stepeni Celzijusa, a od srede će dostizati 35 stepeni. U najtoplijim danima će biti 37 stepeni Celzijusa. Noći će, takođe, biti vruće u urbanim zonama i u oblastima sa minimalnim vetrom", ističe Hailz Srbija.

Prema njihovim navodima, popodnevni olujni razvoji nisu u potpunosti isključeni i oni su mogući lokalno - u brdskim i planinskim oblastima od sredine naredne nedelje.

Upozorenje RHMZ zbog toplotnog talasa

Zbog najavljenog toplotnog talasa RHMZ-a je izdao upozorenje za celu Srbiju, osim za Srem.

- UPOZORENJE: Topli talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena - napomenuli su oni.

Biometeorološka prognoza za danas

"Zbog očekivanog dalјeg porasta maksimalne dnevne temperature vazduha oprez se preporučuje osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Kod meteoropata moguća je glavobolјa, malaksalost i pospanost", upozorava RHMZ.

Autor: Dalibor Stankov