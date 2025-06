SRBIJI PRETE PAKLENE VRUĆINE! Stiže nam toplotni talas, do kraja nedelji i do 36 STEPENI - U Beogradu će pržiti kao u Kairu i Hurgadi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da je od danas u Srbiji počeo prvi toplotni talas ove godine.

Temperature su već danas visoke, a do kraja ove sedmice kretaće se i do čak 36 stepeni Celzijusovih!

Kako se vidi na radaru sa sajta Vreme i radar, Srbija je potpuno obojena u jarko crvenu boju, što znači da su temperature veoma visoke, a Beograd je u rangu sa nekim od najtoplijih gradova na afričkom i azijskom kontinentu!

U prvoj dekadi juna imaćemo prvi letnji toplotni talas, najavio je RHMZ. Očekuje se pretežno sunčano vreme.

Danas (02.06.) sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 stepeni, a od sutra (03.06.) do kraja sedmice (08.06.) od 32 do 36 stepeni.

Tropske noći u Beogradu

Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

U centralnim delovima Beograda nakon 03. juna očekuje se pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 22 stepeni.

U Beogradu kao u Kairu i Hurgadi

Prema radaru meteorološkog sajta Vreme i radar, u Beogradu je danas vrelo skoro koliko i u Kairu, a isto koliko u Hurgadi!

Kako se vidi na mapi trenutnih temperatura sa pomenutog sajta, danas u 14 sati biće najtopliji period u toku dana i tada će temperatura u Beogradu dostići 30 stepeni. Na radaru je Beograd prikazan u crvenoj boji, što ga stavlja u rang sa nekim od najvrelijih destinacija na svetu.

Recimo, u Kairu će u isto to vreme biti samo 2 stepena više, u Tunisu 1, dok će u Hurgadi biti ista temperatura vazduha kao u našoj prestonici!

Sa druge strane, Beograd je danas topliji od Bengazija u Libiji, ali i od grada Mersa Matruh u Egiptu.

Toplotni talas u Srbiji

Kako se vidi na mapi koju je objavio RHMZ, toplotni talas u Srbiji počeo je već danas i trajaće najmanje pet dana, a najtoplije ove nedelje biće na njenom samom kraju - do čak 36 stepeni!

Upozorenje na toplotni talas od danas je na snazi u:

-Bačkoj

-Banatu

-Pomoravlju

-Istočnoj Srbiji

Sutra će toplotni talas početi i u Šumadiji, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, dok će u 4. juna zahvatiti i Kosovo i Metohiju.

Jedini deo Srbije za koji za sada nema upozorenja je Srem.

Popaljeni meteoalarmi

RHMZ je upalio i meteoalarme na teritoriji cele zemlje zbog ekstremno visokih temperatura u naredna tri dana.

Na snazi je žuti meteoalarm, dok će 4. juna u istočnoj Srbiji na snazi biti narandžasti meteoalarm zbog ove pojave, što znači da je vreme opasno.

Autor: Iva Besarabić