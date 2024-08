Spremite se za NOVI TROPSKI TALAS! Izdato upozorenje - temperature ponovo idu do 40 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na početak novog toplotnog talasa u Srbiji.

U četvrtak i petak u Srbiji će maksimalna temperatura biti od 32 do 35 stepeni, za vikend i u ponedeljak od 32 do 37, a od narednog utorka još toplije - od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

U Beogradu u četvrtak i petak maksimalna temperatura do 33 stepena, za vikend i u ponedeljak od 34 do 36, a od narednog utorka još toplije - oko 38 stepeni Celzijusa.

Autor: Snežana Milovanov