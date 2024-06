Srbija gori: RHMZ izdao upozorenje, u petak i subotu temperatura do 40 stepeni Celzijusa

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas da se nalazimo na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području.

Vrednosti maksimalnih temperatura u Srbiji danas će biti od 33 do 35 stepeni, sutra od 35 do 37 stepeni, a u četvrtak od 33 stepena na severu do 39 stepeni na jugu i istoku Srbije, navodi RHMZ.

U petak i subotu biće pik toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje nas pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 stepena Celzijusa.

Autor: Marija Radić