Gore meteoalarmi! Izdato upozorenje zbog dve pojave: Jedna će biti OPASNA

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je najnovije upozorenje na početak toplotnog talasa na području naše zemlje.

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U četvrtak i petak (08 - 09.08.) maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni, za vikend i u ponedelјak (10 - 12.08.) od 32 do 37 stepeni, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - od 35 do 40 stepeni, navodi RHMZ.

Upozorenje na toplotni talas izdato je i za područje Beograda.

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Beogradu. U četvrtak i petak (08 - 09.08.) maksimalna temperatura do 34, za vikend i u ponedelјak (10 - 12.08.) od 35 do 37 stepeni, a od narednog utorka (13.08.) još toplije - oko 38 stepeni, stoji u upozorenju.

Ponovo na snazi meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura

Danas još uvek nije uključen meteoalarm za visoke temperature, ipak, na snazi je žuto upozorenje na grmljavinu i to u:

Jugoistočnoj Srbiji

Jugozapadnoj Srbiji

Kosovu i Metohiji

Već sutra, žuti meteoalarm zbog visokih temperatura biće na snazi u:

Zapadnoj Srbiji

Šumadiji

Pomoravlju

Istočnoj Srbiji

Jugoistočnoj Srbiji

Kosovu i Metohiji

U četvrtak će meteoalarm biti uključen na teritoriji cele Srbije zbog ekstremno visokih temperatura, dok će vreme biti opasno u:

Pomoravlju

Istočnoj Srbiji

Kosovu i Metohiji

Takođe, tog dana žuto upozorenje na grmljavinu biće na snazi u Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Autor: Snežana Milovanov