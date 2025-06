SRBIJA ĆE BITI POD 'POKLOPCEM' VRELOG VAZDUHA Ekstremna temperatura stiže u celu Evropu, kod nas će biti 40 stepeni, a evo šta je zapravo OVAJ FENOMEN

Evropu i Srbiju pogodiće novi toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusa. Toplotna kupola formirana koja donosi tropske vrućine biće najjača sledeće nedelje.

Toplotna kupola koja sa sobom donosi afrički anticiklon, odnosno novi nalet toplotnog talasa pogodiće Evropu, region, pa i Srbiju. U drugoj polovini ove nedelje najviše temperature kretaće se i do 40 stepeni Celzijusa, a već u toku sledeće sedmice moći ćemo da odahnemo od vrućina, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

Toplotna kupola koja se formirala nad velikim delom Evrope od sredine juna ostaje jaka i ne pokazuje znake slabljenja barem do početka jula, najave su meteorološkog evropskog sajta Severe weather.

Vrhunac vrućine pod uticajem toplotne kupole, sa temperaturama koje dostižu 40. podeok Celzijusove skale u Francuskoj, Italiji, Španiji i Portugalu, očekuje se u narednim danima, ali i na Balkanskom poluostrvu.

"Sledeće nedelje Afrika u punom naletu, u drugoj polovini nedelje najviše temperature i do 40 stepeni Celzijusa. Slabljenje afričkog anticiklona to jest toplotne kupole, očekuje se u toku druge nedelje jula u periodu od 7. do 14. jula", napisao je Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Osim osveženja u drugoj nedelji jula dolazi i dugo očekivana kiša ali i mogućnost za nepogode, najveća količina padavina očekuje se u zapadnom delu zemlje, a prema rečima meteorologa temperatura će pasti za 10 stepeni.

Šta je toplotna kupola

Toplotna kupola je meteorološki fenomen u kojem je velika masa vrućeg vazduha zarobljena iznad određenog područja, što uzrokuje ekstremne temperature. Topao vazduh, budući da je manje gust od hladnog vazduha, teži da se podiže.

Međutim, jak sistem visokog pritiska može sprečiti ovo podizanje i širenje i primorati topli vazduh da ostane zarobljen blizu površine u određenom području.

Sistemi visokog pritiska u ovom smislu deluju kao poklopac ili kupola nad određenim područjem.

