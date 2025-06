Srbija će narednih dana biti pod uticajem anticiklona koji će doneti sunčano i toplo vreme. U drugom delu nedelje očekuje se talas tropske vrućine sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusa, a zatim sledi zahlađenje.

I narednih dana pod dominacijom anticiklona u Srbiji sunčano i toplo vreme, a već u drugom delu nedelje stiže potpuni obrt i prava tropska vrućina, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo. Temperature bi mogle da se kreću i do 40 stepeni Celzijusa, a od kada nam stiže zahlađenje otkriva meteorolog Ivan Ristić.

"Položaj tog sistema će biti takav da će do četvrtka najtopliji deo vazduha iz severne Afrike odlaziti ka zapadnoj i središnjoj Evropi, dok će kod nas vladati uobičajena letnja vrućina. U drugom delu nedelje vreo afrički vazduh stići će i do nas", objašnjava Čubrilo.

Ali već krajem nedelje, kako meteorolog prognozira, na zapadu zemlje doći će do popuštanja vreline uz lokalne nestabilnosti, dok je oko 8. juna moguće osetnije osveženje uz češće nestabilnosti.

Vrelina, pa sledi zahlađenje

Posle 10. juna. bismo mogli ući u svežiji i nestabilniji deo leta!

"U drugom delu nedelje uz seriju tropskih noći maksimumi na kopnu najčešće 35 do 38 stepeni Celzijusa. Za vikend na zapadu regiona manje popuštanje toplote uz povremenu lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova, dok je oko 8. juna izgledno jače osveženje uz česte grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode", ističe Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Oko 8. juna moguće konkretnije osveženje i destabilizacija vremena

"Na želim da dajem nikakva lažna obećanja ali prema sredini meseca jul za sada deluje svežije i nestabilnije u odnosu na prvi deo leta", otkrio je Čubrilo.

Krajem sledeće nedelje ređa pojava lokalnih nestabilnosti

Kako navodi meteorolog Ivan Ristić, narednih dana toplo, a u drugom delu nedelje tropska vrućina koju će u Srbiji doneti toplotna kupola koja se trenutno nadvila nad Francuskom, Španijom, Italijom...

"Sledeće nedelje Afrika u punom naletu, u drugoj polovini nedelje najviše temperature i do 40 stepeni Celzijusa. Slabljenje afričkog anticiklona to jest toplotne kupole, očekuje se u toku druge nedelje jula u periodu od 7. do 14. jula", napisao je Ivan Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Osim osveženja u drugoj nedelji jula dolazi i dugo očekivana kiša ali i mogućnost za nepogode, najveća količina padavina očekuje se u zapadnom delu zemlje, a prema rečima meteorologa temperatura će pasti za 10 stepeni.

