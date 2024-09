KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA SEPTEMBRA: Da li smo se pozdravili sa letom ili nas očekuje još toplih dana?

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da smo na velika vrata ušli u jesen, ali da nas ipak do kraja septembra očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama između 21 i 27 stepeni.

Todorović navodi da će danas i sutra, južno od Save i Dunava biti oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, ali će se, kaže, početkom sledeće nedelje vratiti lepo vreme sa temperaturom i do 27 stepeni.

- Mi smo već zagazili u jesen, septembar je jesenji mesec, to se pokazalo i pre neki dan kad je bilo onako izraženo zahlađenje, znači na velika vrata smo ušli u jesen, ali ipak do kraja septembra biće toplije vreme, sa temperaturama oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni, početkom naredne sedmice čak ponegde i do 27, uglavnom suvo i sunčano - kaže Todorović.

Govoreći o padavinama, kaže da dugoručne prognoze ukazuju da nema naznaka za obilne padavine.

- Sledeće sedmice možda jedno kratkotrajno naoblačenje oko 25. septembra, sa retkom pojavom kiše. Praktično do kraja meseca nema ozbiljnih padavina, imaćemo prijatno umereno toplo vreme, uz napomenu da bi se sredinom naredne sedmice u košavskom područji pojačao jugoistočni vetar, ne bi bio olujni, ali onako umeren jak, pogotovo u južnom Banatu - kaže Todorović.

Na pitanje kakva nas zima očekuje odgovara da je rano dati takve prognoze.



- Mogućnosti prognoziranja na dugi rok nas ograničavaju da pričamo ozbiljno o tim stvarima. Normalno, zima dolazi, temperatura polako pada, u oktobru, novembru, počinju prvi mrazevi, pojačava se košava. U novembru pored kiše ima i magle. To je karakteristika našeg vremena, tako da ništa ozbiljnije, konkretnije ne mogu da kažem - zaključio je Todorović.

