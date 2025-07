METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ NAJAVIO KADA STIŽE NOVI TROPSKI TALAS: Detaljna prognoza za naredni period, objavio i DATUME NOVOG ZAHLAĐENJA!

Nedeljko Todorović, meteorolog, objasnio je šta nas očekuje u narednim nedeljama, ali je najavio i još olujnih nepogoda u narednim danima.

- Približavamo se sredini leta i generalno gledajući nastaviće se toplo vreme, tako da ćemo se već od nedelje vratiti na one maksimalne dnevne vrednosti od 30 stepeni pa nadalje, uglavnom će se kretati temperatura maksimalno od 30 do 35 stepeni - kaže Todorović za Kurir.

On objašnjava da nema nagoveštaja za ozbiljnije pomene vremena ili nova zahlađenja, sa tim da postoji mogućnost od privremenih zahlađenja oko 17. ili 18. jula, iako su prognoze za taj period i dalje nesigurne.

- Vatrogasci i ostale službe teško bi ugasile požare na području Srbije, pošto ih je bilo više od stotinu, ne znam tačan broj, da nije pala kiša, to bi i dalje trajalo. Takvi požari, kada u jednom danu ili za nekoliko sati bukne na desetine mesta, nije problem samo nemarnosti građana ili namera nekih piromana, to su izuzetno retki slučajevi, to je prirodni fenomen. Kad je veoma toplo, a pre toga je bio duži sušni period, neposredno dan, dva pred promenu vremena javljaju se ti požari kao po formuli - kaže Todorović.

Meteorolog je rekao da oluje koje su za nama nisu bile superćelijske, ali da je bitno da sve letnje nepogode budu najavljene građanima kako bi se oni pripremili i bez straha prošli kroz ekstremne meteorološke fenomene.

- Ja mislim da će do kraja leta biti bar još dva ili tri slučaja oluja, samo nažalost prognoza ne omogućava da toliko unapred indetificiramo čak i deo Srbije, a kamoli neko mesto konkretno. U svakom slučaju letnje vrećine podrazumevaju povremena osveženja sa lokalnim jakim pljuskovima, grmljavinom, to su letnje oluje - kaže Todorović.

I danas kiša, do 25 stepeni

Inače, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, ali i sa povremenom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom uz malu količinu padavina. U višim planinskim predelima ujutro i pre podne očekuje se smanjena vidljivost zbog magle.Tokom dana duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, a najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša biti od 21 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, ali i s kratkotrajnom kišom u pojedinim delovima grada. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, dok će najniža temperatura biti oko 15 stepeni, a najviša oko 22 stepena.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak savetuje reumatičarima i osobama sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija moguće su razdražlјivost i bolovi u kostima i zglobovima. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

Prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 17. jula, očekuje se promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uz postepeni porast temperature, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (izolovana).

U četvrtak promenlјivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, ali i sa povremenom kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskom uz malu količinu padavina. U višim planinskim predelima ujutro i pre podne smanjena vidlјivost zbog magle. Tokom dana duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 16 °S, a najviša od 21 do 25 °S.

Od petka promenlјivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uz postepeni porast temperature, a pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom biće veoma retka (izolovana).

Maksimalne temperature oko i iznad 30 °S od subote se ponovo očekuju na jugu Srbije, a od nedelјe i u ostalim krajevima.

