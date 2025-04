HLADNO VREME TEK SLEDI! Opasne pojave prete Srbiji: Evo kakvo će biti leto

U narednim danima, u Srbiji će preovladavati suvo vreme, uz temperature koje su iznad proseka za ovo doba godine, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović.

Dnevne temperature prelaziće i preko 25. podeoka Celzijusove skale, ali, Todorović upozorava da još uvek nismo završili sa prolaznim hladnim vremenom koje je karakteristično za april.

Tokom noći moguća je kiša u pojedinim delovima zemlje, a nakon toga ponovo suvo i toplo vreme.

- Već od srede 23. aprila, počeće oblaci i u sredu i četvrtak moguće su manje kiše, ali već 26. i 27. aprila stižu lokalni pljuskovi sa grmljavinom, što je tipično vreme za kraj aprila i početak maja. Mislim da će padavine u aprilu biti manje od prosečnih, ali da će ih zato u maju biti više - rekao je Todorović.

Kako dodaje, u maju su nepogode neminovne, te se očekuju kiše sa grmljavinama, ali meteorolog ističe da ne može da kaže u kojoj količini.

- To je karakteristika naše klime. Pljuskovi sa grmljavinama počinju od kraja aprila, pa se zahuktavaju u maju i junu. Najučestalija pojava tih nepogoda je druga polovina juna i prva polovina jula - istakao je Todorović, pa dodao:

- To je bogatstvo koje pada sa neba. Prvo energetski zbog hidroelektrana i reka, zbog vodosnabdevanja, jer treba nešto da se pije, a i zbog poljoprivrede. Normalno je da u letnjim danima, posebno u maju, postoje lokalne nepogode koje napreve štetu, ali to je danak koji mora da se plati prirodi - priča on.

Kada govori o pijavicama koje se sve češće pojavljuju u Srbiji, meteorolog objašnjava da one funkcionišu slično kao velika tornada u Americi.

- Mi ovde u Evropi imamo mala tornada, za razliku od Amerike. I to je oduvek tako bilo. Njihova učestalost je u Evropi veća u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, i oni imaju višestruko veći broj tih pojava od nas. Mi smo negde tu na granici sa tim zemljama - navodi metereolog.

Prema njegovim rečima, nije svaka godina iste, te da glašava da u Srbiji u proseku ima dva do tri takve pojave i ponekad ih je nemoguće registrovati, jer su to mali vrtlozi, dimenzija od nekoliko desetina metara.

- Ali može se na osnovu posledica, rušenja drveća i odnešenih krovova, kao i specifičnog traga koji ostavi za sobom, videti da se radi o pijavici - objasnio je Todorović.

Meteorolog Nedeljko Todorović zaključuje da postoje godine koje su pogodnije za pojavu pijavica kao što je bila 2014, kada smo imali više kiša i poplava, i kada je, na osnovu podataka koje je on prikupio, bilo sedam do osam u Srbiji i još tri do četiri u Crnoj Gori, a ima i godina kada nema nijedna.

