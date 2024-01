DO KRAJA MESECA SMENJIVAĆE SE KIŠA I SNEG - Od februara skok temeperatura, a evo kada se očekuje 15 stepeni

Đorđe Đurić izneo je novu prognozu u kojoj najavljuje temperature iznad proseka za ovo doba godine.

Do kraja dana na severu i na zapadu Srbije očekuje se suvo vreme, dok se slabe padavine očekuju još na jugu i na istoku. Očekuje se i porast vazdušnog pritiska i to će biti uvod u kratkotrajnu stabilizaciju vremena.

U petak će u većem delu Srbije biti sunčano i toplije, samo na jugu i na istoku ujutro oblačno sa slabim padavinama. Severozapadni vetar biće u slabljenju. Krajem dana u Vojvodini, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije sledi jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz pojačanje severozapadnog vetra.

U subotu će na severu Srbije doći do razvedravanja, pa će tokom dana biti sunčano. U ostalim predelima oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, uz prestanak padavina do kraja dana.

Duvaće veoma jak severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno sa olujnim udarima od 70 km/h. Vetar će prema večeri biti u slabljenju

Temperatura će biti bez bitnije promene u odnosu na petak. U nedelju promenljivo oblačno i malo hladnije. Na severu će biti suvo, u ostalim predelima sa slabim padavinama.

Maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C. Sledeće sedmice očekuje se stabilno i suvo vreme. Početak februara doneće i osetniji porast temperature vazduha, uz vrednosti i do 15°C, prenosi Telegraf.