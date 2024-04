Pred nama pravi LETNJI DAN sa čak 30 STEPENI: Zna se tačno do kada će se zadržati sunčano vreme

Narednih dana temperature će biti više za deset stepeni od proseka za ovo doba godine

Pred nama je sunčano i ponovo veoma toplo vreme, a temperature će već od sutra biti znatno iznad prosečne. U prilog stabilnom i sunčanom vremenu ići će visok vazdušni pritisak i veoma izražen termički greben sa Medietrana, u sklopu kojeg će stizati veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike preko Mediterana.

U petak, za vikend i početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost, naročito tokom vikenda, dok će u ponedeljak biti potpuno vedro.

Sve do nedelje se očekuje severozapadni vetar, koji će u nedelju biti pojačan, dok će početkom sledeće sedmice, odnosno u ponedeljak i utorak duvati jugoistočni vetar, koji će u košavsko području i na planinama biti jak, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura u petak biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 24°C. Tokom vikenda se očekuju prave letnje temperature, uz vrednosti iznad 25°C, pa i do 30°C.

Početkom sledeće sedmice očekuje se pad vazdušnog pritiska i jačanje snažnog ciklona sa zapada, što će biti uvod u promenu vremena.

U sklopu ciklona očekuje se premeštanje hladnog fronta, koji će do Srbije stići sredinom sledeće sedmice i doneti jače pogoršanje vremena.

Ovaj hladni front doneće već u sredu ujutro i pre podne severnim i zapadnim, a sredinom dana, posle podne i uveče i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni.

Maksimalna temperatura biće u osetnijem padu, pa će već u četvrtak biti hladnije za 10 stepeni. Ipak, i pored tog pada temperature, ostaće i dalje umereno toplo, s obzirom na to da je prosek masimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 18°C.

Narednih dana biće toplije za 10 i više stepeni, da bi u drugoj polovini sledeće sedmice temperature bile u padu za 10 stepeni.

Dakle, pred nama su pravi letnji dan, a zahlađenje se očekuje sredinom sledeće sedmice, pa će do sredine sedmice biti promenljivo oblačno i ugodnije i prijatno toplo vreme.

