Ovi dani doneće nam i 30 stepeni: Otkrivamo kada nas očekuje sunčano, ali i kada stižu novi pljuskovi sa grmljavinom

Srbija je ovih dana između snažnog ciklna sa zapada i Atlantika i anticiklona sa istoka Evrope i Rusije. Ima dosta oblaka, ponegde i padavina, a i svežije je vreme za ovo doba godine.

Vrlo je i vetrovito, a jugoistočni vetar u košavskom području ima olujne udare, na jugu Banata i do 90 kilometara na sat.

Slično vreme očekuje se i danas. U većini predela biće više oblaka, a kiše i pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom krajem dana i tokom večeri.

Već od sutra sledi osetno toplije vreme. Ipak, biće i dalje nestabilno. Zbog više sunca, biće i više energije za nastanak jačih grmljavinskih procesa, pa se u predelima sa pljuskovima i grmljavinom očekuju i izraženiji pljuskovi i jača grmljavinska aktivnost, naročito na severu Srbije i to pre svega u Vojvodini.

Maksimalna temperatura biće u petak od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 24 stepena, a u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni.

Kada je reč o košavi, vrlo vetrovito biće i danas i sutra. Očekuje se veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, a na jugu Banata od 100 kilometara na sat.

Vetar će oslabiti u petak pred kraj dana i tokom večeri.

Za vikend još toplije. Maksimalna temperatura u većini predela biće iznad 25 stepeni, a u mnogim predelima i do 29-30 stepeni.

U subotu se očekuje sunčano, uz vrlo slab vetar.

U nedelju postepeno povećanje oblačnosti, ali će u južnijim predelima veći deo dana biti sunčano.

Krajem dana i tokom večeri u većini predela očekuje se jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice biće ponovo nestabilno i svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje, uz grad i obilnije pljuskove. Temperatura će biti u postepenom padu.