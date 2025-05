GDE SE SAKRILO LETO? I danas promenljivo sa mogućom kišom! Evo kada nam konačno stižu topliji dani bez padavina

U utorak u većini predela suvo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Mestimična kratkotrajna kiša je moguća ujutru i popodne samo na krajnjem jugu Srbije i u Timočkoj Krajini.

Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C.

Beograd: U utorak suvo dužim sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 13°C.

Niš: U utorak suvo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

VOJVODINA: U utorak suvo dužim sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 19°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 11°C.

Novi Sad: U utorak suvo dužim sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Subotica; U utorak suvo dužim sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka i malo svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni i severoistočni. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 8°C.

Vreme prekosutra: U sredu duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i malo toplije nego u utorak, ali i dalje malo ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab severni i severozapadni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U četvrtak još toplije i sunčano, a krajem dana na severu Srbije naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima u noći ka petku. U petak i za vikend svežije. U petak na severu suvo, a na jugu Srbije sa kišom. U subotu i nedelju sveže sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću kratkotrajnu kišu povremeno.

Autor: D.B.